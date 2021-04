Jaké potíže čekají ty, kdo hledají pronájem bytu v Praze?

Abyste si našli dobrý pronájem bytu v Praze, musíte být nejen movití, ale také dostatečně rychlí. Byty, které jsou ještě k dispozici, rychle mizí, a to i za přemrštěné ceny.

Je šance na snížení cen?

Byty jsou drahé, a ačkoliv všichni čekali, že je koronavirová krize srazí, nestalo se tak. Podle odborníků k tomu ani nedojde, zlevní se možná tak byty v okrajových, a ne příliš poptávaných lokalitách. Plánujete-li prodej bytu v Praze někde na okraji, prodejte raději hned. S koupí můžete počkat. Jestli ale nechcete bydlet daleko od centra, není na co čekat, protože ceny dolů nepůjdou.

Má cenu vyhazovat peníze za pronájem?

V pronájmu bydlí zpravidla hlavně mladí lidé, kteří nemají stále zaměstnání nebo by nedosáhli na hypotéku. Ostatním se to spíš nevyplatí. I v případě, kdy si nejste jistí, zda chcete v Praze zůstat, je vhodné si byt koupit. Výše splátek hypotéky bývá podobná jako nájemné, přitom investujete do vlastního majetku, ne do cizího. Kdybyste se rozhodli Prahu opustit, byt lze vždycky prodat – ani není nutné čekat, než splatíte hypotéku. Prodávají se i nemovitosti s hypotékou.

Při hledání pronájmu buďte rychlí

Zvážili jste všechna pro a proti, jste si jistí, že máte zájem o pronájem bytu? Pak se pusťte do hledání. Bude vás stát spoustu času, a hlavně vyžadovat rychlé reakce. Zájemců je mnoho a být první, kdo jde na prohlídku, je velkou výhodou. Využijte proto funkce hlídacího psa, který vás upozorní na inzeráty vyhovující vašim kritériím, a reagujte rychle.