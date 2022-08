Génius, nebo šílenec? Winston Churchill zkoušel ledovou letadlovou loď ve vlastní koupeli

Venku je horko téměř k zalknutí a často přemýšlíme, jak se alespoň trochu ochladit. Takové problémy by ale jistě neměla posádka zvláštní lodi, o jejíž stavbě uvažovali Britové v době druhé světové války. Nakonec sice do smělých plánů zasáhlo hned několik okolností, ale zajímavá myšlenka zůstává.

Mohl nápad jednoho novináře vyhrát válku?

Druhá světová válka, ostatně jako většina ozbrojených konfliktů, byla samozřejmě nedozírnou tragédií. Přesto dala možnost vzniknout mnoha projektům, které bylo následně možné využít i k bohulibějším účelům. Jak by to asi dnes vypadalo, kdyby se tehdy podařilo dovést do konce plán na stavbu letadlových lodí z ledu a dřevěné drti, tedy tak zvaného pykrete? Plán, který se zrodil v hlavě Geoffreyho Pykeho, anglického novináře, pedagoga a jen tak náhodou také vynálezce. Právě on přišel na nápad vmíchávat do ledové tříště před jejím ztuhnutím dřevěnou drť, která měla zabránit tání ledu i při vyšších teplotách. Jak ale o takové zdánlivě utopické myšlence přesvědčit ty, kteří mohli skutečně rozhodovat?

Zdálo se to jako geniální nápad

Geoffrey Pyke a jeho nápad měli to zvláštní štěstí, že se britský premiér a jeho lidé právě potýkali s problémem, kde sehnat dostatek oceli na stavbu nových letadlových lodí, které by umožnily lepší možnosti boje proti německým ponorkám a lodím i dále od pobřeží, než kam běžně mohou létat letadla bez nutnosti doplňovat palivo. V tu dobu se o zajímavém materiálu, nazvaném po jeho objeviteli pykrete, dozvěděl jeden z Churchillových poradců a rozhodl se pro názornou ukázku jeho vlastností. Kus tohoto materiálu prý zkrátka vhodil do premiérovy koupele. Ten pochopil výhody takového řešení a souhlas se zahájením prací na projektu na stavbu ledové letadlové lodi na sebe nenechal dlouho čekat.

Projekt se jmenoval Habakuk a na ledovou loď, dlouhou přes půl kilometru, se mělo vejít 200 Spitfirů nebo 100 bombardérů. Sloužit na ní mělo 3,5 tisíce lidí.

Kanaďani vyrobili maketu

Není divu, že se tenhle nový materiál nejen britskému premiérovi zalíbil. Co chtít víc? Bylo možné jej vyrobit za zlomek spotřebované energie než v případě oceli, bylo možné jej opracovávat do požadovaného tvaru stejně jako dřevo, led se choval jinak než ten běžný, tedy tál mnohem pomaleji.

I přesto, že se v průběhu zkoušek objevily i problémy, které bylo potřeba vyřešit, nebyl zatím rozhodně zavržen, dokonce začaly práce na výrobě makety, která byla kvůli utajení stavěna na odlehlém místě v Kanadě v národním parku Jasper. Zpočátku se to pořád ještě zdálo jako celkem dobrý nápad, ale brzy přišly první problémy.

Dobré, ale drahé a nedostačující

Do stavby lodi ale samozřejmě mluvila armáda, jejíž požadavky brzy začaly narážet na možnosti materiálu. Pokud měl být plášť ledové lodi tak neprůstřelný, jak si vojsko představovalo, musel by být silný celých dvanáct metrů. A pak také kvůli nosnosti bylo nutné trup vyztužit, nainstalovat stovky a stovky metrů potrubí pro chlazení, výkonná čerpadla, motory, plášť - to všechno byly další náklady a ty stoupaly a stoupaly, až odborníci došli k závěru, že by jedna taková “levná” letadlová loď vyšla na podobné peníze jako celá flotila těch běžných. Navíc šel vývoj dopředu i v jiných oblastech, letadla měla najednou mnohem větší dolet a podpora velení tak upadala, až skončila docela.

A tak se historie skutečné ledové plovoucí letadlové základny nikdy nedočkala. Jistě ale mnozí z nás i po letech uznají, že to nebyl tak špatný nápad.

