Největší podvodník Bernie Madoff: Jeho vlastní syn, který na něj upozornil, spáchal sebevraždu. Odsouzen byl na 150 let

Psal se rok 2008 a vyšlo najevo, že investiční firma Bernad L. Madofff Investment Securities, jejíž služby využívaly ty nejváženější celebrity, velké banky i nadace, fungovala podle Ponziho schématu. Na stejném jsou založeny firmy, které u nás označuje jako pyramidovou hru či letadlo.

Madoff byl do té doby přitom jedním z nejváženějších a nejbohatších finančníků na Wall Street. Realita byla ale úplně jinde. Touha po obrovském jmění ho stála firmu, syna, svobodu i pověst.

Ponziho schéma

Investoři svěřili firmě peníze s úmyslem je zhodnotit. To se však nestalo. Firma vyplácela investorům výnosy z vkladů investorů, kteří do celého systému vstoupili později., a takhle stále dokola. Ti, kterým nedošlo, co se děje, a nevystoupili z rozjetého vlaku, podle soudu přišly až o 65 miliard dolarů.

To je v přepočtu na naše peníze zhruba 1,2 bilionu korun. Nejhůře to měly odnést prestižní židovské nadace, které Madoffovi věřily pro příslušnost k prominentní židovské komunitě. Celý systém se zhroutil, když investoři požádali o výplatu 7 miliard dolarů.

Podobný případ se stal i u nás. Investiční společnost Sorenna Invest, za kterou stál Jiří Kubiš, měla fungovat na Ponziho schématu také. Klientům způsobila škodu převyšující 100 milionů korun českých. Kubiš nabízel v 90. letech prostřednictvím inzerce tiché společensví.

Ve vězení na 150 let

Během soudního procesu Madoffa nenávidělo tolik lidí, že musel chodit s neprůstřelnou vestou. Na jeho podvodné jednání upozornil především syn Mark a Andrew. První ze synů spáchal později sebevraždu. Andrew už také nežije, zemřel na rakovinu.

V roce 2009 se Madoff ke všem jedenácti obviněním přiznal se slovy, že svých činů hluboce lituje a stydí se za ně.

Americká prokuratura pro něj požadovala trest 150 let vězení a pokutu 170 miliard dolarů. Nakonec byl Madoff poslán do vězení skutečně na 150 let, kde se spřátelil s Carminem Persicem ze sicilské Cosa nostry. Ještě během pandemie žádali právníci Madoffovo propuštění, soud to však zamítl. Ve vězení zemřel Madoff v dubnu 2021. Jeho žena Ruth by měla stále žít.

Jeho příběh byl několikrát zfilmován, například stanice HBO uvedla v roce 2017 televizní film Čaroděj ze země lží. Hlavní role si zahráli Robert De Niro a Michelle Pfeiffer.

