Nejnebezpečnější zbraně současnosti. Letadlová loď a bomba silnější než atomovka z Hirošimy

Západní svět si užívá domnělý mír už velmi dlouho. Lokální občanské války jsou však bohužel nedílnou součástí i našich moderních dějin. Globální konflikt a třetí světová válka se však naštěstí nechystá. Pokud by se tak stalo, jednalo by se o zničující tragédii, a to právě kvůli nejnebezpečnějším zbraním, kterými některé velmoci stále disponují.