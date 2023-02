KOMENTÁŘ: Z výkonného francouzského tanku nebude mít Putin radost. Macron může obráncům poslat svůj Leclerc

„Tanková koalice“, která se viditelně rýsuje, se v budoucnu možná ještě rozšíří o další členy, z čehož kremelský samovládce Vladimir Putin radost mít nebude. Francouzský tank Leclerc by mohl zasáhnout do bojů na Ukrajině. Vše je zatím ve stadiu úvah, zatím nebylo rozhodnuto, zda k tomu opravdu dojde, či kolik tanků by mohlo skončit v ukrajinských rukou, probíhá analýza, jak potvrdila francouzská premiérka Élisabeth Borne.

Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil dodávky tanků Leclerc, nicméně potenciální poskytnutí těchto vozidel by nemělo podle jeho názoru eskalovat konflikt, tanky musí být efektivní v bojích a francouzská vlastní obranyschopnost nesmí být jejich případným dodáním ohrožena. Aktuálně má Francie k dispozici okolo 200 Leclerků. Pokud by se tak přece jen stalo, Francie by se připojila ke vznikající "tankové koalici", kdy USA, Velká Británie a Německo souhlasily s tím, že se jejich tanky do bojů na Ukrajině zapojí.

Práce na tanku spadají do závěru osmdesátých let, kdy Francie potřebovala adekvátní náhradu za AMX-30, který již nestačil zachytit aktuální technologické trendy. Za vývojem Leclerku stojí známá francouzská zbrojovka Nexter a první prototyp byl na světě v roce 1987. Následně, o tři roky později, byla spuštěna sériová výroba vozidla, první sériově vyrobený Leclerc převzala francouzská armáda v roce 1992. Produkce tanků probíhala až do roku 2008 a celkově se vyrobilo 862 kusů.

Vozidlo o délce necelých 10 metrů tvoří osádka o třech lidech, pohonnou jednotku zajišťuje dieselový motor Wärtsilä o výkonu 1 500 koní. Co se týče výzbroje, hlavní zbraň zajišťuje jeden kanon ráže 120 mm, sekundárními zbraněmi pak jsou jeden spřažený kulomet ráže 12,7 mm a jeden kulomet ráže 7,62 mm. Tank je schopen vyvinout na silnici maximální rychlost 71 km/h, dojezd činí 550 km.

Na scéně je i vylepšený Leclerc

Francouzi nenechávají nic náhodě a průběžně svůj hlavní bojový tank vylepšují, aby obstál na moderním bojišti 21. století. Leclerc XLR je hlubokou modernizací tanků a je v něm vylepšeno prakticky všechno. Leclerc XLR je integrován do informačního systému Scorpion, což je digitální síť francouzské armády. Vylepšeny byly komunikační systémy, systém řízení palby, balistická ochrana, zvýšena bude také ochrana podvozku, který má lépe odolat minám či improvizovaným výbušným zařízením (IED). Modernizační proces byl oznámen v roce 2015 a kontrakt na upgrade tanků na čtvrtou generaci činí 330 milionů eur.

Podle plánu mají upgradované tanky Leclerc XLR sloužit ve francouzské armádě asi do roku 2040. Pak má dojít k jejich nahrazení evropským projektem nového tanku MGCS (Main Ground Combat System), na němž participuje několik zemí.

Solidní palebná síla tváří v tvář nepříteli

Pokud by Ukrajina získala i francouzské Leclerky, pro obránce před ruskou invazí by to znamenalo významnou posilu. Leclerc v sobě totiž spojuje vynikající technické vlastnosti a dovednosti, především pak kombinuje vysoce efektivní systém řízení palby a skvělou mobilitu. Leclerc je schopen bojovat, bránit se a „přežít“ i proti výraznější přesile nepřátel.

V kombinaci s dalšími západními tanky by Ukrajina disponovala nemalou palebnou silou, která bude určitě potřeba k odražení velké ruské ofenzivy, a pak rovněž k provádění vlastních ofenzivních akcí s cílem osvobodit anektovaná území, jichž se zmocnil ruský nepřítel. Na druhou stranu vyslání Leclerků na ukrajinské bojiště jisté není, zatím je pouze ve stadiu úvah a pro případné vyslovení kladného stanoviska bude hrát roli více faktorů.

