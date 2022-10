Britská ponorka ukradla sovětské lodi vzácný sonar přímo na moři, kde zase soudruzi udělali chybu?

HMS Conqueror byla útočná ponorka třídy Churchill, která plula v Barentsově moři na rutinní hlídkové plavbě. Do dějin se zapsala už před akcí, když ve válce o Falklandy potopila argentinský lehký křižník General Belgrano. Byla to mimochodem druhá válečná loď potopená ponorkou od konce druhé světové války.

Pasivní sonar jako technologický poklad

V Barentsově moři operoval trawler napěchovaný sonary a další vysoce citlivou technikou. Sověti takové lodě používali ke špionáži a šlo o velmi cenné plavidlo, jak kapitánu Conqueroru Wreford – Brownovi potvrdila přímo britská tajná služba. Loď sice plula pod polskou vlajkou, ale nebylo pochyb, že patří Sovětům. Navíc, jak se ukázalo, táhla za sebou pasivní sonar. Ten musí být vlečen za lodí, aby ho „neohlušovaly“ zvuky vydávané motory vlastní lodě. Sověti začali tento druh sonaru používat teprve na začátku 80. let a šlo o technologickou novinku.

Američané měli na zařízení zájem, a tak padlo riskantní rozhodnutí, že Conqueror zkusí sonar ukrást. Věc hrozila reálně obrovským skandálem, Sověti mohli kvůli tomu možná i začít válku. Operace Barmaid je dodnes tajná, takže jediné, co se s jistotou ví, že se to Conqueroru povedlo. Za plné rychlosti a zřejmě v mezinárodních vodách přestřihl tažné kabely ostrou lištou, kterou měl umístěnou na přídi.

Ztrátu Sověti nepřiznali

Sonar klesl na dno a později ho vylovili potápěči z Conqueroru. Zařízení bylo dopraveno ponorkou na základnu Faslane ve Skotsku a poté letecky do Spojených států k důkladnému technickému rozboru. Sověti ztrátu nikdy nepřiznali, ostatně loď plula pod polskou vlajkou a celá věc by byla velkou ranou prestiži sovětského námořnictva. Britové ostatně také ne, protože u podobného typu akci nebývá zvykem něco halasně vytrubovat do světa. Proto je i dnes Operace Barmaid stále plná nejasností a detaily vyplouvají na povrch jen pomalu.

