Krásná Eva Perkausová v slzách, všechno může rychle skončit. Manžel asi nepomůže

Kariéra Evy Perkausové připomíná pohádku o neznámé holčičce, která ke štěstí přišla. I když jak se to vezme. Cesta k moderátorské hvězdě hlavních zpráv na Primě byla poměrně dlouhá. Všechno začalo v době, kdy se svlékala pro pánské časopisy a svého půvabu využívala k ulovení vlivných a bohatých mužů. Ne vždy se to ale podařilo podle jejích představ.

Přebrala ho nevlastní sestře

Když už se zdálo, že udělala štěstí s jesenickým byznysmenem Karlem Kubou, chlapík byl umístěn do vazby za údajné nezákonné finanční machinace. Není bez zajímavosti, že předtím Kubu přebrala své nevlastní sestře Monice. V každém případě vzala rychle nohy na ramena a hledala dál. Opět byla úspěšná.

Podnikatel Antonín Charouz jí otevřel dveře do opravdového showbyznysu, když si ji vzal se vším všudy pod svá křídla. Mimo jiné ji dostal na Primu, kde začala moderovat pořad Top Star. A osvědčila se, andělská tvářička a nevinný výraz byly přesně tím, co se divákům líbilo. Pro Evu to znamenalo raketový postup.

Romantika, pak problémy

Zanedlouho už se objevila v hlavních zprávách televize a zdálo se, že to nemůže být lepší. Tím spíš když potkala podnikatele Ivana Hecka, se kterým se zasnoubila v roce 2021. O necelý rok později se konala romantická svatba na ostrově Mauricius, za pár měsíců pak Perkausová oznámila, že je těhotná.

Když odešla na mateřskou, aby porodila syna Kiliana, ve zprávách ji nahradila Gabriela Lašková. Osvědčila se, lidé si ji zamilovali, po návratu Perkausové jí však musela místo uvolnit a Lašková zanedlouho za dramatických okolností Primu opustila úplně. Říkalo se, že ji blondýnka prostě vyštípala a šla „přes mrtvoly“, jen aby místo dostala zpátky. Faktem ale je, že Prima věděla, co dělá, Perkausová dělala čísla sledovanosti a o to jde.

Bude žena v domácnosti?

Jenže letos se vše opakuje. Perkausová totiž oznámila, že je podruhé těhotná, což byl pro mnoho lidí šok. Klepali si na čelo, že tedy napřed udělá rozepře uvnitř televize a pak zase odejde na mateřskou. Říkalo se, že odchod obrečela, protože prý není jasné, jestli se vůbec ještě vrátí. Její manžel by si totiž podle všeho přál velkou rodinu, sám z jedné takové pochází.

Mohlo by to tedy znamenat, že bude na partnerku tlačit, aby zůstala v domácnosti a porodila ještě dvě tři děti? Hvězdná kariéra Perkausové tak může velmi rychle skončit. Otázkou však je, jestli by se Eva doma nezbláznila. Je stále plná energie, potřebuje kolem sebe lidi. Uvidíme, jak si to s manželem vyřeší.

Zdroje: autorský článek

KAM DÁL: Krásná žena dostala po 4200 letech tvář. Měla několik rysů, kterými by okouzlila i dnešní muže.