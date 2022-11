Eva Burešová se vrací do společenského života jako bohyně: Prožívá svůj nejúspěšnější rok

Když je člověk spokojený a zamilovaný, to by bylo, aby to nebylo vidět! Své o tom ví Eva Burešová, která se po porodu druhého syna Tristana Williama Forejta stáhla na chvíli do ústraní a užívala si křehkého období šestinedělí. Teď už je ale plna sil a připravená naskočit znovu do pracovního procesu. A to, ačkoliv jí to hned několik maminek vyčetlo. „Proč si ty děti dělá, když na ně nemá čas?“ ptala se na sociálních sítích Alena.

Michaela Pecháčková ji zastoupila ve zpěvu

Evě se ale natolik daří, že vůbec nemá čas lidem svůj život vysvětlovat. Od začátku roku se objevovala na televizních obrazovkách coby Viky Janečková v seriálu ZOO, kde, ačkoliv to pravděpodobně nebylo v plánu, zaujala hlavní místo. Po jejím odchodu se rozpoutaly bouřlivé diskuze, jestli to vůbec ještě bude stát za to, když tam zbydou jen vedlejší dějové linky. Míša Pecháčková ji ale zastoupila výborně, ačkoliv někteří k ní i tak měli výhrady.

Měla však velmi těžkou úlohu. Připadla na ni role i Lady Y, nástupkyně Lady X. Hlas Evy je ale natolik specifický, že si chvíli museli diváci zvyknout, než uznali, že ani Michaela není tak docela bez hlasu. Tomu ostatně napovídá i fakt, že hraje v muzikálech, a nikoliv jen malé role. Na svůj věk má tak našlápnuto k hvězdné kariéře.

Eva měla náročný rok plný krásných příležitostí

ZOO není ale jediný projekt, kde Eva zazářila. Usedla také do poroty show Tvoje tvář má známý hlas, kde se s partnerem Přemkem Forejtem před časem seznámili a kde také symbolicky oznámili, že spolu čekají potomka. O tom se spekulovalo už dlouho předtím.

Objevila se také v show Máme rádi Česko, Můj muž to dokáže, odehrála několik svých koncertů, natočila reklamní spoty (např. pro Albi), obhájila svého bronzového Slavíka a pořídila si se svým životním partnerem dům za Prahou. Našla znovu zálibu v bylinkách, vydala další diář, nazpívala CD k seriálu ZOO, udržela si vřelé vztahy se svými fanoušky a v neposlední řadě – porodila zdravého syna a stále se plně věnovala svému prvorozenému Nathánkovi.

Podívejte se, jak to Evě momentálně sluší!

S láskou jde všechno

Eva je tak živým důkazem, že když má člověk lásku, zvládne i nemožné. A aby toho nebylo málo, při oznámení nového muzikálu Bodyguard, kde hraje hlavní roli a kam naskakuje po Novém roce, předvedla perfektní figuru, jako by snad nikdy nerodila. Ačkoliv se jí už daří několik let a tvrdou dřinou se vypracovala na jednu z předních českých celebrit, tento rok je její zdaleka nejúspěšnější za dlouhá léta.

Nechť je ten příští ještě lepší!

Zdroj: Instagram, seriál ZOO, ctidoma.cz

KAM DÁL: Jakub Prachař je šťastlivcem roku. Ulovil nejhezčí babu, vyhrál miliony a práce má až nad hlavu. Vánoce prý ale stráví jinde.