Ukáže někdy Eva Burešová svého syna Tristana? U prvního to naopak přeháněla

Jedna z našich nejoblíbenějších hereček současnosti se momentálně stáhla do ústraní a užívá si svých mateřských povinností. Eva Burešová koupila s partnerem Přemkem Forejtem dům u Benešova, ve kterém si teď budují rodinné hnízdečko lásky. Posledním dílkem puzzle pro ně byl jejich společný potomek, kterého Eva přivedla na svět před měsícem, pravděpodobně v porodnici Krnov, stejně jako prvního syna Nathaniela.

Špatná zkušenost z minula

Právě kvůli jejímu prvnímu synovi fanoušci předpokládali, že i Tristana bude sdílet. To se však už měsíc nestalo a je dost možné, že se slavná dvojice rozhodla pro zachování soukromí. Přemek má z předchozího vztahu dceru Stellu, kterou na sociálních sítích sdílí naprosto minimálně, a kdyby ji nepřibral do klipu s kapelou Nebe, se kterou napsal písničku právě o ní, asi by málokdo věděl, jak vůbec malá slečna Forejtová vypadá.

Důvodem může být Evina špatná zkušenost s Nathanielem. Nádherný klučina s delšími vlasy a kudrlinkami neuchvátil jen ji, až musela prosit ostatní, aby nesdíleli fotografie jejího syna. To měla donedávna napsáno také v čele svého profilu. Nejen, že fotografie převzala média do svých článků, rovněž kolovaly v mnoha fanouškovských skupinách. Ačkoliv jejich tvůrci neměli, pravděpodobně, zlý úmysl, digitální stopa, kterou si Nathánek na internetu tvoří, je nesmazatelná. Za těch pár let, co je Eva mámou, byla také vidět sestupná tendence, kdy svého syna opravdu ukazovala.

Jejího syna poznávají lidé na ulicích

S krásným synem se Eva dřív ráda chlubila, jako veřejně známá osoba však stále roste. Vztah Evy a Přemka je od počátku pod reflektory zájmu veřejnosti a každý jejich krok je hodnocen. Je tak dost pravděpodobné, že nechtějí vystavovat zájmu i Tristana. Nechala se totiž slyšet, že jí zpětně vadí Nathánkova "veřejná známost". Už v pěti letech ho lidé poznávají na ulicích. A možná je to něco, co by si sám do budoucna vůbec nevybral.

Eva teď na nějaký čas zmizela ze seriálu ZOO a nové díly už nenatáčí. Po zvěstech, které kolují, to dokonce vypadá, že už se nevrátí, což se nejdřív předpokládalo. Na svých sociálních sítích vyšla ven s novým projektem, který nese název "Klidná mysl".

A tak vznikla myšlenka nové cesty. Mojí nové cesty. Takové té klidné, meditační. Všechny ty věci, které jsem si slibovala, že na sobě změním, tak ty teď opravdu změním. Budu se na to soustředit a nebudu uhýbat z cesty jen proto, že dostanu strach z toho, že to nakonec stejně vlastně nezvládnu," "Bylinky. Čaje. Bylo mi pokaždé tak krásně, když jsem si nějaké ty bylinky připravovala. Stal se z toho můj rituál. A já si po porodu Tristana řekla, že tohle je přesně to, čeho se nechci zbavit. Co nechci zapomenout a čemu se chci věnovat dál.Všechny ty věci, které jsem si slibovala, že na sobě změním, tak ty teď opravdu změním. Budu se na to soustředit a nebudu uhýbat z cesty jen proto, že dostanu strach z toho, že to nakonec stejně vlastně nezvládnu," napsala na své sociální sítě Eva.

Na svůj nový projekt tak přišla, když se začala zajímat o bylinné napářky k porodu. Možná to nakonec dopadne tak, že se Eva z veřejného dění stáhne a bude se nějaký čas věnovat zase jinému odvětví. Po obrovském mediálním tlaku, kterému byla v posledních letech vystavena, by se vlastně ani nebylo čemu divit.

