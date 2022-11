Jakub Prachař je šťastlivcem roku. Ulovil nejhezčí babu, vyhrál miliony a práce má až nad hlavu. Vánoce prý ale stráví jinde

Láska jako z pohádky, tak by se dal popsat vztah Jakuba Prachaře a Sary Sandevy. Klape jim to spolu, ačkoliv dříve by si je dohromady asi nikdy nespojil. Prachař je takový bohém, který životem proplouvá s dokonalým smyslem pro humor. Sara je ale oproti němu jemnou ženou, která dokonale září za každé situace.

Sara Sandeva v roli Skyler

Pochází z Makedonie a v červnu jí bylo 25 let. Na televizních obrazovkách ji diváci zaregistrovali hlavně v seriálu Gympl s (r)učením omezeným, kde se potkala třeba se známou Evou Burešovou nebo Davidem Gránským. Později si zahrála Skyler v seriálu Ulice, svou roli ale opustila. Matyáše Valentu, kterému hrála partnerku, ale její odchod nerozzlobil.

„Vůbec jsem nebyl naštvaný, protože její rozhodnutí naprosto chápu. Pokud chcete získat herecké renomé a image, což Sara chtěla, nemůžete setrvávat v jednom projektu moc dlouho. Kdybych byl v její kůži a chystal se vydat na hereckou dráhu, odešel bych také. Přestože mě natáčení Ulice baví, přestože tam ty lidi miluju, přestože jsem kmotr dítěte Adriana Jastrabana... Ale to všechno bych prostě musel zahodit, abych se vyhnul škatulce s popiskou herec jedné role. Ale to já naštěstí nemusím, takže mi nevadí, že jsem pro všechny Franta Liška,“ řekl. Sám totiž v herectví pokračovat nehodlá a role Františka je pro něj milý přivýdělek při studiu.

Jakub Prachař má v sobě mladý elán

Sara Sandeva se ale s jednou rolí nehodlala smířit, a tak z nekonečného seriálu vystoupila. Zazářila tak například ve filmu Věčně tvá nevěrná, Po čem muži touží, v pohádce Čertoviny nebo Zakleté pírko, jakožto i v seriálu Dvojka na zabití, kde se potkala s Jakubem Prachařem. Hráli tam kolegy, kteří si nemohli přijít na jméno, až se později zamilovali. Jak autentické to bylo, si mohli diváci všimnout už v prvních dílech. Mezi dvojicí totiž vznikala láska i ve skutečnosti. A to, ačkoliv je Prachař starší než Sandeva o 12 let.

„Já si myslím, že věk nehraje roli. Myslím, že je to o tom, jací jste, prostě o lidech… Já jsem opravdu nad věkem nikdy moc nepřemýšlela, ale vždycky jsem se tedy kamarádila a bavila se staršími lidmi, ale nevím, čím to je. A zrovna Jakub má v sobě mladej elán, u něj to není vůbec poznat, že je starší,“ rozplývala se.

Výherce loterie

Prachařovi se navíc letos plnil sen mnohých v této republice. Údajně vyhrál v loterii miliony. "Já jsem si všiml, že mi to přišlo na účet jenom proto, že to cinklo. Jsem pořád stejně skromný, stále jím taveňák, pořád jezdím tramvají, chleba si kupuji den starý, protože mi to chutná, a navíc to méně stojí,“ řekl k tomu.

Ačkoliv jsou stále zamilovaní jako puberťáci, Vánoce ale možná stráví odděleně. "Já už od dětství slavím Vánoce v Kolodějích a potom začíná takzvaná tour de rodina, takže pětadvacátého sedám do auta a různě objíždím rodinu, abych viděl i zbytek lidí, který jsem přes rok třeba neviděl, a vyplivne mě to tak prvního ledna," svěřil se Prachař. Kde je v takových plánech krásná Sandeva?

Ať už to ale bude jakkoliv, po divokém vztahu s Agátou, údajnými problémy se střídavou péčí Mii a chvilkovém bydlení u maminky Dany Batulkové je Prachař ve své plné síle a žije jeden z nejlepších roků jeho života. Vyhlašujeme ho šťastlivcem roku!

