Seriál ZOO: Návrat velkých hvězd! Tereza Brodská už znovu natáčí, po soudci ale ani stopa

Na place seriálu ZOO bude znovu veselo. Tvůrcům už nejspíš došlo, že bez hlavních protagonistů dějové linky zkrátka neutáhnou, a tak povolávají ty nejvyšší, kteří jsou zkrátka sázkou na jistotu. Patří mezi ně především Eva Burešová, která hraje postavu Viky Janečkové. Ta otěhotněla se soudcem Petrem Křížem, kterého ztvárňuje Robert Urban, ačkoliv on sám o tom dlouho nevěděl a myslel si, že spal s její sestrou. V posledních dílech, které běžely na televizních obrazovkách, ale přijal místo u evropského soudu a celou rodinu tak odstěhoval do Bruselu. V jeho bytě se mezitím usídlili podvodníci, kteří si posvítili na místní zbohatlíky.

Tereza Brodská mění účes

Ve skutečnosti otěhotněla Eva s kuchařem Přemkem Forejtem a potřebovala tak čas nejen na to, aby přivedla na svět svého druhorozeného syna, ale také aby v klidu prožili jeho první měsíce na světě. Jak už ale Evu známe, je to holka neposedná, a tak se zhruba po půl roce na plac vrací! Její dějová linka by tak měla pokračovat.

Zatím však nebylo jasné, co se v seriálu ZOO bude vlastně dít, protože nikdo další o svém návratu nemluvil. Mlčení ale prolomila oblíbená představitelka Danuše, soudkyně Ústavního soudu, herečka Tereza Brodská. „Tenhle týden mám poslední šanci se rozhodnout, jestli šmiknout na mikádo, nebo nechat delší vlasy, než začnu točit zase ZOO! A já jsem tak nerozhodná! Nějaká rada? Kromě toho, ať se nezabývám pitomými vlasy?“ zeptala se v legraci svých fanoušků Brodská.

Míša Pecháčková na pódiu diváky nezklamala

Potvrdila tak, že i její postava se na televizních obrazovkách znovu objeví. Robert Urban zatím mlčí, lze ale předpokládat, že i jeho návratu se dočkáme. Pokud by totiž po tom všem udělali tvůrci z Viky Janečkové matku samoživitelku, fanoušci by jim to zřejmě neodpustili. Jak na tom budou dětští představitelé dvojčat, se ještě nikde nezmínilo, návrat bez nich by ale byl více než smutný.

Jak to vypadá, seriál ZOO nabírá nový dech a zase bude konkurenceschopný ostatním seriálům, které se na televizních obrazovkách objevují. Nutno však říct, že ačkoliv Míša Pecháčková nahradila jako Lady Y v baru Evu Burešovou, většině diváků se jejich zpěv opravdu líbí! A to navzdory tomu, že se mladá herečka, pochopitelně, bála srovnávání. Míša ale není žádným hudebním nováčkem. Momentálně září například v muzikálové roli v Biografu láska.

Stane se ze ZOO nekonečný seriál?

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

KAM DÁL: V seriálu ZOO se nastřádala negativní energie: Kdo se chce pořád dobrovolně rozčilovat?