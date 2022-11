Seriál ZOO se chystá na návrat hlavní hvězdy. Kvůli penězům to Eva Burešová ale nedělá

Zlým jazykům Eva Burešová opět neunikla. Ať udělá cokoliv, vždy na to má někdo názor. Tentokrát je trnem v oku některým maminkám, které postřehly, že se jen pár měsíců po porodu druhého syna vrací do práce. A hned se vyrojily diskuze, zda to dělá kvůli penězům. Už během natáčení Slunečné se říkalo, že za jeden natáčecí den nebere právě málo a za celý seriál si přišla na miliony.

Dvojnásobná maminka se vrací do práce

Pokud si ale někdo myslí, že se Eva vrací kvůli penězům, ten by se mýlil. Krásná herečka, která získala srdce tisíce fanoušků, svůj návrat plánovala. Ačkoliv po porodu na chvíli z veřejného dění zmizela a naplno se věnovala své nové roli dvojnásobné maminky, šoubyznys jí začal brzo chybět, a tak se vrhla do společenských akcí. Na těch předvedla, že září jako Slunce a rodinný život jí svědčí.

To by však nebyla pracovitá dáma, aby se nevrhla zpátky do projektů, které jí teď leží u nohou. Ostatně, není se čemu divit. Eva je na vrcholu své kariéry, ale ačkoliv by si s příjmy svého partnera Přemka Forejta jistě vystačila, touží být samostatná a realizovat se v tom, co jí dělá dobře na duši – její práce. Mohlo by se totiž taky stát, že po pár letech, kdy by se chtěla na plac vrátit, by to už nebylo tak snadné.

Mateřství ji rozněžnilo

Do výšin ji tehdy vystřelila Slunečná, která jí během covidových let držela nad vodou. Tehdy se uzavřela divadla a Eva tak přišla o své oblíbené muzikály, ve kterých získává díky svému hlasu hlavní role. Teď zpívá hlavně svým dvěma synům, kterým nedávno na sociálních sítích napsala krásné vyznání. Narození Tristana Williama jí vneslo do života zase o kousek radosti navíc. „Cítím z Tebe obrovskou lásku a radost být na tomhle světě. A tu radost z toho bytí si několikanásobně zvýšil nám všem, kteří s Tebou ten společný svět sdílíme.

Děkuji Ti za klid, který jsi do našeho života přinesl. A já osobně Tobě i Tvému bráškovi děkuji za to, že díky vám jsem já. A že se na mě oba krásně usmíváte, když vám zpívám a přemýšlím, jestli to všechno, co dělám, jaká jsem, má cenu. Každý váš úsměv mi ukazuje každý den, že má," vyznala se Eva ze svých mateřských citů.

Velký návrat na divadelní prkna

Těm, kteří jí ale brzký návrat do práce vyčítají, poslala jasný vzkaz. Nevrací se totiž jen do ZOO, ale i na prkna Divadla Karlín, kde získala roli v připravovaném muzikálu The Bodyguard. „Spousta novinářů se mě včera ptalo na to, jak zvládnu pracovat s dvěma dětmi a jak se chci dát rychle zpět do formy, ale už málo z nich se mě zeptalo, jak jsem se cítila, když mi byla nabídnuta role Rachel Marron v muzikálu Bodyguard, jaké to je plnit si snad všechny své sny do třiceti let, jaké to je zkoušet nový muzikál po takové době, jaké to je vůbec stát na jevišti, když je teď to divadlo tak svaté,“ začala Eva o své nové roli.

„Je to úžasné. Nádherné. Jsem neskutečně šťastná a vděčná. Jsem ráda, že se opět vracím do svého domovského divadla, kde jsem už od svých 15 let. Hrála jsem zde a stále hraju nádherné role, ale na billboardu jsem teda ještě nebyla,“ vyjádřila své pocity.

Dvě děti a práci zvládne s lehkostí

„A jak to teda zvládnu s těmi dětmi? S lehkostí mně známou. A jak se vrátím rychle do formy? Záleží na tom, jakou tu formu určíme. Mně se třeba líbí forma od bábovky. Ta má velmi lákavé tvary,“ uzemnila všechny, kteří by jí snad chtěli vyčítat nějaké to kilo navíc.

Pravdou je, že Eva snad nikdy nevypadala lépe. Mateřství jí svědčí, postavu by jí mohla závidět kdejaká žena, a navíc z ní čiší klid, který během pár měsíců doma s dětmi získala. Pro peníze se tak určitě nevrací. Jak sama řekla, plní si sny. A ty by si měla plnit každá maminka!

