Seriál ZOO upozorní na velké společenské téma: Dojde k pokusu o znásilnění

Dívky společně Alberta vábí, ačkoliv ten stále žije v domnění, že je holka Janečkovic jen jedna. Jejich přístup je ale i na Alberta hodně rázný, což mu pravděpodobně imponuje, a tak se snaží stále víc a víc.

Albert překročí všechny hranice

Tes a Izy Janečkovy jsou dvojčata, sestry Viky, která je momentálně ze seriálu na chvíli pryč. To proto, že její představitelka Eva Burešová si ještě pár týdnů užívá své povinnosti dvojnásobné maminky, než se na plac znovu vrátí. Fanoušci už na ni čekají jako na smilování! Viky ale v dílech zůstává prostřednictvím videohovorů, jak tvůrci divákům slíbili. Čas od času řeší něco kvůli firmě, zavolá Ilonce nebo Mařenkovi.

Nejvýraznější osobou je teď ale bezpochyby Albert, který nejen, že válčí s Luborem Brázdou, ale také nahání Tes. V jednom takovém randíčku, kdy ji doprovodí až domů, k bytu, kde předtím bydlel soudce s dětmi. A ačkoliv ho Tes, potažmo Izy, vyhazuje, že nic nebude, Albert se, lehce podnapilý, dožaduje sexu. Opakované ne ho nezastaví, a tak Izy přimáčkne na zeď, potom posadí na komodu a kdyby ta se nebránila, skončilo by to sexem proti její vůli.

Jak to vypadá, Albert zkrátka s novou funkcí získal pocit, že si může dovolit úplně všechno, a překročí hranice. To ostatně udělal už s Monikou, kterou hrubě držel na chodbě za ruku a syčel na ni, že ho zradila. Mladého Poláka tak začínají mít všichni akorát tak dost.

Problematika sexuálního násilí

Seriál tak upozorňuje na aktuální problematiku konsensu při sexuálním styku, která je ve společnosti stále hlasitější. A to, že žena, stejně tak muž, má právo sex odmítnout kdykoliv v jeho průběhu a NE zkrátka znamená NE. Této problematice se věnují i profily na sociálních sítích, jedním z nich je @procjsmetonenahlasili, kde se jednotlivci svěřují s otřesnými zážitky, které se jim staly, mnohdy i mnoho let zpátky.

Profil ukazuje, že někdy se oběti zdráhají promluvit, protože se bojí, že to, co se jim stalo, není dost závažné, nikdo by jim nevěřil nebo neměly právo styk odmítnout, když už si protějšek pozvaly domů.

Ačkoliv tak tvůrci ZOO přichystali Davidu Gránskému, představiteli Alberta Poláka, a holkám pořádně krušné natáčecí chvíle, můžeme jen kvitovat, že takovou problematiku do seriálu zahrnují a že snad nakonec z dějové linky bude evidentní, že si takové chování nezaslouží ani hrdinky seriálu ZOO, ani žádná žena na světě.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

