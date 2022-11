Zákulisí seriálu ZOO: Řádí tady vážná choroba. Dostihla i seriálového zločince

Tes a Izy Janečkovy jsou vážně divošky. Místo toho, aby využily své krásy, našly si milujícího manžela a realizovaly se v tom, v čem jsou dobré, daly se na dráhu zločinu a slepě poslouchají županového Charlieho, kterému se dokonce podařilo zpracovat Ilonku, aby se s nimi na nekalostech podílela. A tak hledají místní zbohatlíky, které rády oberou. Jak, to je zatím záhadou, v seriálu toho moc neprozradily. Zřejmě je ale přesvědčí na nějakou tu výhodnou investici, která se nakonec neskuteční a peníze zmizí jako pára nad hrncem. Vidle jim do toho ale hodil Franta Kolman.

Franta Kolman hledá ženu

Jestli má seriál ZOO nějakou tu vtipnou postavu, je to právě Franta. Směle konkuruje Luboru Brázdovi, který neváhá Albertovi nastražit na pisoár igelitovou fólii nebo mu zlomit nos dveřmi. David Gránský se role zlého muže ve vedení zhostil perfektně, a tak se diváci dobře baví.

Franta Kolman, to je ale jiná kapacita. Směle balí každou ženu, která se v ZOO jen mihne, a stále věří, že najde pravou lásku v té nejkrásnější dívce v okolí. Většinou ho ale děvčata nechtějí a mají ho za loudila.

Lest na Alberta Poláka

Děvčata rozjela akci, při které se snaží oškubat Alberta Poláka, Franta jim to ale řádně kazí. Všiml si, že jsou dvě. A tak mu Tes namluví, že trpí geminofobií, tedy strachem z dvojčat. Jak to ale vypadá, mazaná brunetka si vše vymyslela, a proto svůj nápad potřebujte trochu podpořit. Nastraží na něj tak nejenom setkání s několika dvojčaty, ale úmyslně mu třeba dá na stůl dvě bagety. Myslet si o tom můžeme co chceme, ale to je vážně to nejvtipnější, co se v ZOO za poslední díly stalo.

Michal Novotný, který Frantu hraje, má vůbec štěstí na podivné postavy. V Ordinaci v růžové zahradě si zase zahrál Darka Vágnera, který ze žárlivosti neváhal zabíjet a skončil ve vězení. Z roztomilého doktora, který sbalil místní barmanku Lucii, se tak stal obávaný zločinec. Budeme doufat, že se z Franty také nevyklube nějaký ten nebezpečný průvodce po ZOO, protože to by bylo pro diváky velkým zklamáním. Na ZOO oceňují zejména to, že je to zkrátka pohodová podívaná! Alespoň většinou.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Co se děje v ZOO: Nejlepší dějovou linku vyhrává Brázda a Albert, na paty mu šlape Raul. Bludišťáka získává Ilonka.