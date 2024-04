Tragické osudy Nadi Urbánkové: Kopačky od oblíbeného herce, obrovské dluhy a krutá nemoc

První velké neštěstí zpěvačku dostihlo již v dětství, jak se svěřila ve své knize A příště lépe. Tehdy se stalo něco, co si snad v žádné rodině ani nechtějí připustit. Naďu znásilnil vlastní otec, muž upoutaný na invalidní vozík, kterému v té době zbýval už jen krátký úsek života. Přesto se na svém vlastním dítěti dopustil něčeho, co se nedá odpustit ani zapomenout.

S láskou do Prahy

Nakonec však tohle obrovské trauma překonala a v prvním angažmá v pardubickém divadle si tehdy mladá Naděžda Balabánová našla velkou lásku, herce Karla Urbánka. Život byl zalitý sluncem a tehdy se ještě herečtí partneři stěhovali do Prahy, kde – jak předpokládala – měl začít šťastný zbytek celého jejího života. Osud si pro ni ale připravil docela jinou cestu.

Nejhorší chvíle v životě ženy

Stejně jako většina žen toužila i Naďa Urbánková po dítěti. Zdálo se, že i v tomto jí bude štěstěna nakloněna, když se svým manželem otěhotněla. Jenomže všechno mělo být bohužel jinak – ještě než se miminko stihlo narodit, dosud utajovaný život vyhasl. Pro herečku a začínající zpěvačku to byla další velká rána, o které promluvila i v pořadu České televize. Navíc šlo o tragédii, kterou nepřečkalo ani její manželství. Ocitla se sama, bez dítěte a bez muže. Jediné, co ji tehdy drželo nad vodou, byly hodiny zpěvu a také nové angažmá v divadle Semafor, kde se okamžitě stala jednou z tamních hvězd. Láska jí ale chyběla.

Osudový Josef Abrhám

Po jednom nevydařeném kratším vztahu se zaměstnancem divadla se v jejím životě na přelomu šedesátých a sedmdesátých let objevil další charismatický herec. Tentokrát šlo o mladého, ale již velmi oblíbeného herce Josefa Abrháma, s nímž vydržela dlouhých osm let. I když bychom jistě Nadě Urbánkové takovou lásku přáli, ukázalo se, že byl herec předurčen pro vztah s krásnou a jemnou Libuškou Šafránkovou. Se svojí novou láskou prý dokonce udržoval vztah už v době, kdy se ještě nezasvěceným mohlo zdát, že je mezi ním a Naďou Urbánkovou všechno v pořádku. Však také s podváděnou partnerkou jeho zrada také patřičně zamávala, což je pochopitelné. Aby se nemusela dívat na neskrývané štěstí svého milovaného s jinou, vyrazila raději do Ameriky, kde se natruc vdala za Jana Nemejovského.

Ani emigrant jí štěstí nepřinesl

Ačkoliv ani druhé manželství neskončilo happy endem, jedno štěstí jí přineslo. Ze vztahu se konečně narodila dcera, ale stejně jako vztah s Josefem Abrhámem i toto manželství se po osmi letech rozpadlo. Nebylo ale poslední a zpěvačka se objevila před oltářem ještě jednou. Tehdy šlo o lékaře Josefa Havlíka, emigranta, za nímž i s dcerou odešla do Švýcarska. Lékař, to je přece záruka solidnosti. Nebo snad ne?

Snad jí mohl dopřát i luxus na starší kolena, který jí předpověděla jasnovidka, jak zpěvačka prozradila pro Český rozhlas. Ukázalo se, že v tomto případě šlo z jeho strany o kalkul, který mu naopak měl zajistit lepší pozici v domovině, odkud v době socialismu zmizel. Úvěry, které si později nabral, i dluhy, které se s ním táhly již delší dobu, uvrhly i Naďu Urbánkovou do jen těžko řešitelné situace.

Klid si neužila ani „v důchodu“

Naštěstí pro ni se nakonec, i když s velkými problémy, které zanechaly hluboké rány ve zpěvaččině duši, podařilo všechno urovnat a mohla by si užívat klidného věku aktivního seniora. Jenomže o několik let později se o slovo přihlásila již zmiňovaná rakovina. Naďa Urbánková se pustila do boje s touhle „potvorou“, jak rakovině říkala, s neuvěřitelným odhodláním.

Podstupovala ozařování a hlavně věřila, že všechno dobře dopadne. Vypadalo to, že její víra zvítězí, a na dalších čtrnáct let to tak také s velkou dávkou pokory bylo. V roce 2023 se ale její nemocí poničené tělo setkalo s covidem a tento boj už vyhrát nedokázala. Zůstaly krásné písničky, duch šedesátých let, kdy zářila nejen v Semaforu, i její odvaha překonat jakoukoliv překážku, která se člověku postaví do cesty.

