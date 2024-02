Tragédie Jana Třísky: Záhadnou smrtí si splnil sen, dodnes se ale spekuluje o sebevraždě

Jan Tříska za sebou nechal nezapomenutelný odkaz a stopu, která ovlivnila mnoho lidí, a docela jistě se tak ještě stane u spousty dalších. Když se v roce 2017 začaly šířit zvěsti o jeho smrti, byla to obrovská tragédie a nejprve tomu jen málokdo věřil. Už proto, že zemřel dost zvláštním způsobem, když spadl z Karlova mostu. Okamžitě se objevily spekulace, že šlo o sebevraždu, to se ale nikdy neprokázalo. Policie vše uzavřela jako nešťastnou náhodu, přesto otázky zůstávají.

„Jeho smrt byla velkou ztrátou pro českou kulturní scénu. Jeho odkaz však žije dál. Jan Tříska byl umělec s neobyčejnou schopností proměnit každou roli v nezapomenutelný zážitek pro diváky. Jeho příspěvek českému divadlu a filmu je neocenitelný a bude hojně připomínán generacemi diváků a herců, které inspiroval,“ tvrdí pro Čtidoma.cz image kouč Pavel Filandr.

Nechtěl být nikomu na obtíž

Tříska měl totiž rituál. Vždy když natáčel v Praze, šel na Karlův most, což potvrdil i Jiří Mádl, v jehož filmu Na střeše měl Tříska hrát. Legenda českého filmu si však smrtí paradoxně splnila přání a zbavila obav z toho, že jednou zemře po nemoci doma a bude svému okolí na obtíž. To Třísku podle všeho opravdu velmi děsilo a měl se s tím svěřit svému kamarádovi. Jeho odchod do hereckého nebe tak sice přišel nečekaně, ale zřejmě zapadal do Třískova scénáře.

„Jeho talent byl evidentní od dětství. V roce 1959 se stal nejmladším členem souboru Národního divadla, kde si získal uznání svými výkony v mnoha rolích. Jeho filmová kariéra začala rovněž slibně, mezi jeho nejznámější role patří postava v pohádce Radúz a Mahulena,“ vypočítává Pavel Filandr a připomíná, že v roce 1968 se Tříska odvážně zapojil do podzemního vysílání Československého rozhlasu z libereckých studií během sovětské invaze, když četl texty svého dobrého přítele Václava Havla.

Na Čechy nikdy nezapomněl

Zásadním zlomem v jeho životě pak byla emigrace do USA v roce 1977. „Podařilo se mu znovu vybudovat úspěšnou kariéru. Mezi jeho významné americké filmy patří například Ragtime a The People vs. Larry Flint, ve kterých spolupracoval s režisérem Milošem Formanem. Ale přes svůj úspěch v zahraničí Tříska nikdy neztratil vazby na Českou republiku,“ upozorňuje kouč.

Tříska se po roce 1989 mohl konečně vrátil k českému divadlu a filmu, kde si zahrál v řadě významných rolí. „Obzvláště jeho výkon v roli Igora Hnízda ve filmu Obecná škola mu přinesl novou vlnu popularity. Tříska také zazářil v inscenacích jako Král Lear, Kumšt, Bouře a Odcházení a ve filmech Šílení a Piknik. Jeho herecký talent a odhodlání neustále se zdokonalovat byly inspirací pro mnohé,“ doplňuje pro Čtidoma.cz Pavel Filandr.

