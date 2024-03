Drama Pavly Tomicové: Nevěrný partner ji asi totálně rozložil, pak přišla další rána

Z prvního manžela herečky ze seriálu ZOO se vyklubal gay, z druhého nevěrník. Ondřej Malý totiž Pavlu Tomicovou po devatenácti letech manželství opustil kvůli její dobré kamarádce, také herečce Kristýně Kociánové. A aby toho nebylo málo, pořídil si s ní syna. „Byla na dně. Nakonec, kdo by nebyl? Navíc to dlouho tutlala v sobě, nikomu nic neřekla. Hubla doslova před očima, lidé ji chválili, jak dobře vypadá. A ona přitom trpěla,“ zavzpomínal Pavel Rousek, který se v českém showbyznyse pohybuje už téměř dvacet let.

Opustil ji další muž?

Trvalo dlouho, než se Tomicová vzpamatovala. Nedávno se však zdálo, že je vše na dobré cestě. Dokonce se dala dohromady s tanečníkem Markem Dědíkem, se kterým byla v roce 2018 ve StarDance, a začali spolu obrážet různé akce. „Měla zase energii, smála se. Prostě byla taková, jakou si ji její fanoušci přejí mít. Jenže pak se to asi zase zlomilo. Povídalo se, že snad další nešťastná láska. Bulvární média pár týdnů spekulovala, že někoho má,“ nechal nahlédnout pod pokličku Rousek.

Podle jeho slov se českým showbyznysem šířily zvěsti, že ji tajný ctitel opustil. Pokud by to byla pravda, nikdo by se nemohl divit, že by ji to zasáhlo. „V ZOO skončila téměř ze dne na den. Jako důvody se uvádí zdraví, i proto jí Prima vyšla okamžitě vstříc. Těžko ale říct, co za tím opravdu bylo.“ Kdo ví, jestli se třeba i nešťastně nezamilovala do Dědíka. Ten je ale samozřejmě výrazně mladší, navíc má doma manželku Terezu.

Objevily se také informace, že Tomicová měla problémy delší dobu, prý několikrát nedorazila na natáčení seriálu bez omluvy. „Nevím. Ale to mi přijde spíš jako drb než realita. Kdo Pavlu Tomicovou zná, tak dobře ví, že je zodpovědná. Podle mě jsou tohle povídačky, které se nabalují na to, že v ZOO skončila.“

Utekla z Prahy do Hradce?

Některé informace naznačují, že se Tomicová měla odstěhovat do Hradce Králové, kde si podle všeho stále držela byt, který zrekonstruovala ještě v době, kdy byla s Malým. „Dávalo by to logiku. Jestli potřebovala od všeho pryč, tak se úprk z Prahy jeví jako dobré řešení. Tím spíš pokud je na tom špatně psychicky, o čemž se také mluví.“ Dá se předpokládat, že jsou jí oporou její děti – syn Adam a dcera Anežka. Ti ji vždycky drželi nad vodou.

Uvidíme, co bude dál. Prima s Tomicovou podle všeho počítá do nového projektu, který se rozjede na podzim. Zatím není jasné, o co půjde, ale zřejmě televize nebude nic moc měnit. „Zaběhnutý formát jako ZOO se zdá pravděpodobný. A jen tak mimochodem, neměla by se v něm objevit Eva Burešová. Což je docela překvapení, pro Primu se ještě nedávno zdála nepostradatelná,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Zdroj: autorský článek

