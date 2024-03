Zvrat v seriálu ZOO: Tomicová prchá ze dne na den, nad důvody visí otazník

Není to zase tak dávno, co se manžel herečky Pavly Tomicové ze seriálu ZOO rozhodl, že zkusí najít štěstí někde jinde, a odešel za mladší milenkou. Dnes už má herec Ondřej Malý s herečkou Kristýnou Kociánovou ročního syna Jakuba. Tehdy se Tomicová oklepala, pár dní si vzala z práce volno, drasticky zhubla, ale vrátila se před kameru zase s úsměvem. Snad právě to vnuklo fanouškům myšlenku, že ji zkrátka nic nezastaví. Jenže to není pravda. A jak jde o vlastní zdraví, nehodlá Tomicová dělat ústupky. Je to důvod jejího odchodu ze seriálu ZOO, kde si znovu po výrazné roli ve filmu Snowboarďáci získala srdce i mladších fanoušků?

Přecenila své síly

Populární herečku prý zradilo zdraví! A to se přitom ještě nedávno tetelila blahem, že znovu začala tancovat s Markem Dědíkem ze soutěže StarDance, který navíc chválil, jak perfektně teď Tomicová vypadá. Od své účasti zhubla 25 kilo. Dostali totiž tolik poptávek po tanečním vystoupení, že se rozhodli znovu secvičit sambu i cha-chu. Že by Tomicová přecenila své síly? Není tajemstvím, že ve svém životě bojuje s cukrovkou, která jí život jistě ovlivňuje zásadním způsobem. Na druhou stranu je jen velmi málo chvil, kdy Tomicová o svém soukromí v tomto směru mluví. Nečekané zdravotní problémy tentokrát ale rozhodly. Blíže se toho však příliš neví, a tak fanoušci jen doufají, že bude herečka brzy v pořádku a neděje se nic vážného. Dokonce se objevily zprávy, že se nedostavila na natáčení bez omluvy a produkce se ji marně snažila sehnat. Vzhledem k tomu, jak poctivá Tomicová obvykle je, se zdá, že nejde o žádnou malichernost.

Možná už se však nestihne vrátit zpátky. Některé zdroje sice uvádí, že mizí jen na pár týdnů, ale pravdou je, že i sama hlavní hvězda seriálu Eva Burešová se nechala slyšet, že se bude ZOO natáčet ještě zhruba do konce první poloviny letošního roku a pak se za příběhy ze Dvora Králové zavřou dveře. To je přitom velkým překvapením, protože jde dlouhodobě o jeden z nejsledovanějších seriálů na televizních obrazovkách.

Rodina Krásných se rozpadá

Zatímco scenáristé teď složitě vypisují Tomicovou z aktuálních scénářů a upozaďují její linku, jen těžko lze předpokládat, že by to za chvíli dělali znovu a hledali pro ni v seriálu prostor na posledních pár týdnů, když to pravděpodobně z hlediska děje už dávno nebude nutné. Její postava dostala prostor hlavně odchodem kolegyně Lucie Polišenské, která se rozhodla, že seriálů už bylo dost, a zmizela z televizních obrazovek. V seriálu hrála dceru Tomicové, a tak vytvořili scenáristé příběh, ve kterém se maminka postará o své vnuky, zatímco její dcera odjede budovat kariéru do Afriky. Příběh rodiny Krásných měli diváci rádi. Teď se s ním ale musí rozloučit.

Možná to však přece jen dá vzniknout prostoru pro hlavní postavy Sid Novotnou a Viky Janečkovou, které se obě motají v podivných vztahových peripetiích, aniž by se jedna z nich někam posunula. Je to totiž právě Viky, která se zanedlouho dočká návratu svého milovaného zrádce Petra Kříže, jenž ji opustil po narození jejich společného syna a našel si milenku, se kterou si udělal dítě jiné. Dá mu druhou šanci, nebo přijme nabídku k sňatku od fotografa Filipa, který ji miluje až za hrob?

Šance na lepší scénář?

Sid mezitím pořádá hon na Martina Pivoňku, který už se zdá zcela absurdní, protože trvá snad dvacet dílů, nikam se neposouvá a je divákům tak trochu otravný. Není to tak dávno, co Sid unesli, protože pátrala, kde neměla, hledala vraha po ZOO nebo byla přesvědčená, že její mrtvý táta v Thajsku čeká na svou záchranu. Kdyby z ní udělali romantickou duši, kterou Haďák požádá o ruku, a ona mu řekne nadšeně své ano, bylo by to možná přece jen lepší.

Zbývá už jenom hádat, kdo přebere v ZOO pozici veterinářky Anežky Krásné, která diváky zpočátku překvapila tím, že si povídá se zvířaty, a zda to bude pro scénář ten správný směr. V poslední době diváci tak nadšení nejsou. Kdo ale převezme pozici hlavního veterináře v ZOO? Může se stát, že se o Anežce zkrátka jen přestane mluvit. To už tu také bylo mnohokrát…

