Pavla Tomicová končí v seriálu ZOO? Na Vánoce by nejraději zapomněla

Těsně před Vánoci v roce 2021 jí herec Ondřej Malý oznámil, že se chce rozvést, a po devatenácti letech manželství Pavlu Tomicovou opustil. Odstěhoval se k její kamarádce, také herečce, Kristýně Kociánové, se kterou si brzy pořídil syna Tomáška, a bylo jasné, že s ní už nějakou dobu udržoval milenecký poměr.

Tomicová byla na dně, několikrát se dokonce podle mnoha informací zhroutila. Přitom její okolí nějakou dobu netušilo, co se děje, herečka se snažila držet problémy pod pokličkou a možná stále doufala, že se k ní Malý, se kterým má dvě dospělé dcery, nakonec vrátí. Dnes už samozřejmě víme, že se tak nestalo.

Žila jsem s fajn kamarádkou

Herečka dramaticky zhubla, dolů šlo pětatřicet kilo, a až když se její známí začali pídit, jestli na tom není špatně zdravotně, odhalila pravé důvody svého stavu. Nebylo to přitom poprvé, co se na ni muž vykašlal, její první manžel ji totiž opustil kvůli jinému muži, když zjistil, že je gay. „Dozvěděla jsem se, že jsem žila s fajn kamarádkou,“ glosovala to lakonicky před časem například pro Blesk.

O to víc ale možná měla důvody si po odchodu Malého vyčítat, že je chyba na její straně a že dělá něco špatně. Tím spíš, že jí prý Malý dával celou řadu indicií a snad ji i varoval před tím, co se může stát. Oba jsou totiž dost odlišní. Zatímco herec je akční a sportovní typ, ona má ráda prostředí kaváren a klábosení s kamarádkami.

Jak je to s partnerem a ZOO?

Před několika týdny se v médiích objevily spekulace, že má Tomicová novou lásku. Někdo mluvil o jakémsi tajemném podnikateli, jiný zase o partnerovi ze showbyznysu. Buď jak buď, zatím se nikdo oficiálně po jejím boku neobjevil. Což na druhou stranu není až tak překvapivé, protože i kdyby někoho měla, dá se předpokládat, že ho bude nějakou dobu tajit. Minimálně do chvíle, než si bude vztahem jistá.

Některé zdroje blízké herečce pak naznačují, že má ještě jedno trápení. Objevují se totiž zvěsti o tom, že s její rolí v seriálu ZOO je to dost nahnuté. Přitom její role veterinářky Anežky je veřejností vnímána velmi pozitivně, lidé mají Tomicovou rádi. „Jsou dvě hlavní varianty, jak to s ní dopadne,“ naznačila už v létě hereččina kamarádka. Uvidíme, jak to nakonec skončí. Kažopádně asi není nikdo, kdo by jí nepřál štěstí. Tím spíš, že se blíží Vánoce...

