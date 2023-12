Rozvod Freimanové ze ZOO a Brabce byl drsný. Pravda vyšla najevo až po letech

Z manželství Veroniky Freimanové, která hraje ředitelku Roklovou v seriálu ZOO, a režiséra Jaroslava Brabce vzešly dvě dcery – Tereza a Markéta. Ani společná rodina však nakonec nebyla dostatečným důvodem, aby manželství nesnáze překonalo. Herečka se později nechala slyšet, že se snažila jen přehlížet fakt, že jejich svazek byl od začátku odsouzen k záhubě.

Osudovou nevěru mohli překonat

Rozpad vztahu vyšel najevo krátce poté, co praskly Brabcovy zálety s Olgou Menzelovou, která mu dokonce porodila dceru Annu Karolínu. Všichni si tak mysleli, že Freimanová neunesla tíhu situace a zabalila mu kufry. Podle herečky to však ve skutečnosti byla jen poslední kapka. Důvody rozpadu vztahu si však nechávala dlouho pro sebe.

Na první pohled vypadali jako zamilované hrdličky. Jejich manželství však nikdy nebylo prý zrovna harmonické. Hádali se skoro pořád, a časem přešla zamilovanost doslova v nenávist. Dlouho se přitom snažila Freimanová vztah udržet, už kvůli dětem. Potom co se jí nedařilo otěhotnět, jim život nakonec dal dvě dcery. Rodina pro ni znamenala všechno a byla připravena obětovat mnohé, aby zůstali všichni spolu.

Oči jí otevřela sestra

Možná by to nakonec ještě pár let vydržela, ale pak si promluvila se sestrou – a učinila zásadní rozhodnutí. Rozmluva jí otevřela oči. Položila jí totiž otázku, co by se podle ní stalo, kdyby se její manželství s Brabcem rozpadlo. Freimanové došlo, že vůbec nic. „Najednou jsem zjistila, že už s námi docela dlouho nežije,“ řekla o pár let později, kdy přiznala pravé důvody rozpadu manželství. A to v době, kdy už byla dávno šťastná s jiným mužem.

Veřejnost byla tehdy jejich rozvodem doslova šokovaná. Jenže podle Freimanové se jí to v době, kdy jejich rozvod vyšel najevo, už dávno netýkalo. A ačkoliv si všichni mysleli, že je to kvůli Olze Menzelové, pár už prý Freimanová s Brabcem nějaký ten čas netvořili.

Už nemohla dál

„Manželství skončilo ještě před tou kauzou. A daleko drsněji. Tohle byla jenom taková třešnička na dortu,“ říká. „Je opravdu velmi vysilující žít s mužem, pro kterého žádná rodinná událost není dostatečným důvodem k tomu, aby změnil svůj osobní program. Děláte vše proto, aby rodina fungovala, ale pak se dostanete do určitého kulminačního bodu. Ohlédnete se a zjistíte, že už to takhle dál nejde, že už nemůžete,“ uzavřela.

I tak ji muselo mrzet, že Brabec v té době rozvracel nejen jejich rodinu, ale také další – jeho milenka byla v té době vdaná za dnes již zesnulého režiséra Jiřího Menzela. Je však docela možné, že každý z nich měl a dodnes má svou pravdu. A my se tu „skutečnou“ už zřejmě nikdy nedozvíme. Asi to tak mělo být, protože oba jsou teď už šťastní jinde a život si užívají. V současnosti je Freimanová podruhé vdaná, a to za architekta Vladimíra Boučka, vedle kterého září štěstím. Brabec má dodnes s Menzelovou přátelské vztahy a rozumí si i s jejím nynějším partnerem, egyptologem Miroslavem Bártou. Často tráví dokonce společně čas.

Zdroj: redakce, kafe.cz, iDNES.cz

