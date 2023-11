Gránský ze ZOO býval divoch. Vztah s manželkou nebral vážně

Jako malý chtěl být veterinářem. A později zpěvákem. Dnes je David Gránský jednou z hlavních seriálových hvězd, po které touží tisíce mladých dívek. A i když na hudbu nezanevřel a vystupuje také v muzikálech, na vlastní desku už se asi necítí. Mnohem důležitější je pro něj momentálně rodina. Dokonce v létě odešel ze seriálu ZOO, aby mohl se synem Mateem strávit více času. Znovu natáčet začal letos v říjnu.

Od muziky před kameru

Když bylo Davidovi patnáct let, vydal se do soutěže X Factor, kde se dostal až do finále. Byla to půda pro jeho hereckou kariéru, o kterou zpočátku vůbec nestál. Přesto ho nakonec kroky zavedly na Pražskou konzervatoř, kam se dostal napoprvé. A muzika šla najednou stranou. Zástup fanynek se začal tvořit poté, co se představil v seriálech Vyprávěj a Gympl s (r)učením omezeným.

V roce 2016 pokračoval v Ohnivým kuřeti, Modrém kódu nebo Sestřičkách. Stál o roli v seriálu Slunečná, tam se mu ale údajně nezadařilo a postavu Janka Linharta mu vyfoukl Marek Lambora. Příležitost přišla později v projektu ZOO, kde hraje marketingového ředitele Alberta Poláka. S Jasminou Alagič moderuje show Česko Slovensko má talent. Mikrofon vzal letos do ruky už po páté. A aby toho nebylo málo, diváci ho mohou vidět v několika muzikálech – například v Tarzanovi, kde alternuje s Robertem Urbanem.

Manželka mu měla co odpouštět

Doma ale není za televizní hvězdu, je především hrdým otcem ročního syna Matea, kterého má s optičkou Nikolou. Ta pochází z lékařské rodiny a v tradici také pokračuje – do showbyznysu se nikdy nehrnula, a ačkoliv ji na sociálních sítích sledují tisíce lidí, herecké ambice nemá. Občas přijme nějakou spolupráci, podělí se o střípky ze svého života, případně ukáže, jak se jim žije v novém domečku.

Přesto se Gránský nijak netají tím, že také uměl být pořádný divoch! „Začal jsem s holkama poměrně brzy a bavilo mě si užívat, měl jsem jich poměrně dost. Vztah s Nikolou mě ale vyklidnil,“ chválí si svou ženu. „Nejsem na to pyšný, ale nebral jsem to tolik vážně, když jsme začínali. Ona ale o všem ví a odpustila mi, nepotkal jsem lepší holku za celých deset let,“ řekl před pár lety s přesvědčením, že jejich lásku nemůže nic ohrozit. A zřejmě má pravdu. Vzor vidí ve své babičce s dědečkem, kteří jsou spolu od patnácti. A šťastní jsou dodnes.

Bude další miminko?

Mimochodem, byla to právě babička, která mu dala políček za roli Alberta Poláka. Ten byl na začátku seriálu opravdový grázl, což jeho babička nepříjemně odnášela. „Je z malého města, a když jsem hrál hodného Matyho z Modrého kódu, tak za ní všichni sousedi chodili, jak má šikovného vnuka. Teď chodí a říkají, jak jsem neuvěřitelně zlý,“ svěřil se Gránský, jenž doufá, že lidé umí stále rozeznat fikci od reality. Sám ale ví, že někdy je to s fanoušky zkrátka těžké.

Říká se, že Gránský je ke své ženě vždy velmi galantní. Evidentně tahle kráska s výběrem partnera rozhodně nešlápla vedle! Když se jí ale sledující nedávno ptali, kdy bude druhé miminko, nechtěla na to vůbec odpovídat. Zdá se, že si zatím plnými doušky užívají, co mají. A něco měnit? Na to je ještě brzy. Snad časem!

Zdroj: redakce, Prima FTV, Instagram, blesk.cz, super.cz, ahaonline.cz

