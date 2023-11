Vrátí se Taclík do seriálu ZOO? Pochybná smrt připomíná Čestmíra z Ordinace

Celé rodině i firmě přišly tajemné zprávy, ve kterých chtěli neznámí lidé výkupné za to, že Eduarda pustí domů. Ačkoliv se nakonec ukázalo, že jde jen o vychytralé podvodníky, kteří využili situace, Alice začala věřit, že by někde její manžel mohl přeci jen být. A ačkoliv dle svých slov Sidonie opravdu letěla identifikovat jeho tělo, Alice to zpochybňuje tím, že nebyla při smyslech.

Odešel kvůli Kriminálce Anděl

Tehdy si totiž babička Novotná myslela, že je úplně jiný rok, její syn žije a celá rodinka se má stejně jako doposud. Je možné, že si z Thajska udělala jen krásnou dovolenou plnou drinků a moře – a vůbec ji nenapadlo, proč tam vlastně původně jela. A to by mohla být půda pro Taclíkův návrat.

Ten ze ZOO odcházel kvůli natáčení Kriminálky Anděl, a ačkoliv se nesly zvěsti, že to nebylo zrovna v dobrém, Prima jakékoliv neshody vyvrátila. Co bylo za zavřenými dveřmi, se už nikdo nedozví. Zdroje blízké natáčení nám však prozradily, že by se Taclík opravdu chtěl vrátit. Možná teď nemá tolik práce? Nebo mu jen příběh ze zoologické zahrady chybí? Nečekal, že bude seriál tak úspěšný a v této době ještě stále na televizních obrazovkách?

Návrat oblíbené postavy

Odejít kvůli Kriminálce Anděl možná nebyl tak dobrý nápad, jak se zpočátku zdálo. Zatímco ZOO si stále drží své diváky a je obvykle v hlavním čase úterní i čtvrteční jedničkou, „kriminální revival“ si své příznivce nezískal a diváci se na něj koukali spíše z nostalgie.

Pokud by mu to tvůrci umožnili, diváci by jistě jásali. Marek Taclík je nejen oblíbený herec, ale pro děj také velmi důležitý. Alice se totiž zamilovala do Pivoňky, kterého její dcera absolutně nenávidí, a i když se jí už podařilo vyloučit, že by byl vrah, sympatie mu to nezískalo.

Oživení by seriál potřeboval

Až zjistí, že je to on, kdo mamince zpříjemňuje temné dny, zřejmě vyskočí z kůže. Návrat tatínka by se tak zdál logickým a pohádkovým řešením. Není to přitom poprvé, co by v seriálu vstala oblíbená postava z mrtvých. Dobrým příkladem je Čestmír Mázl z Ordinace v růžové zahradě, kterého přepadl gang v Mexiku a usmrtil ho. A pak se Mázl najednou vrátil. Byl sice trochu zlý, vyšinutý a diváci brblali, že takhle si to nepředstavovali, ale i tak byl zpátky.

Možná, že to nakonec čeká i rodinu Novotných. Byl by to po dlouhé době dobrý konec. V poslední době se totiž na sociálních sítích objevují názory, že seriál ZOO už je zoufalá nuda. Vše bylo řečeno stokrát, nic nového se neděje, postavy se nikam neposouvají a kromě opakujících se problémů s podnikáním mladé návrhářky Viky už vlastně tenhle příběh nemá, co by nabídl. To však nemusí být ani zdaleka pravda!

