Ordinace v růžové zahradě: Diváci si vyprosili Čestmíra Mázla, Alena má ale jiného. Už ve čtvrtek na letišti!

To, o čem se dlouho spekulovalo, je konečně tu. Petr Rychlý, představitel milovaného Čestmíra Mázla, se vrací do ordinace. Jeho manželka Alena si však mezitím, co „nebyl mezi živými“, našla nového zajíčka, se kterým plánovala budoucnost. Jak tohle celé dopadne?