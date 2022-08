Půjčit manžela sestře a mámě mi nedělá problém, říká mladá žena. Popisuje neobvyklé detaily

Jestli se stydíte chodit doma nazí před dětmi nebo rodiči, dále už nečtěte. Tento příběh by vám totiž mohl přivodit ošklivé noční můry. Madi Brooks totiž rozhodně nežije v monogamním vztahu, svého manžela s radostí sdílí se svou mámou a sestrou.

Není na tom nic špatného, ne?

Pro Američanku to ale není nic neobvyklého. „Kdykoli nemám náladu, můžu nechat manžela, aby si dopřál. Ano, jsem takový typ manželky. Když chce několikrát týdně, přeji mu to,“ usmívá se žena ve videu s tím, že když chce svému milému udělat opravdu velkou radost, nechá ho i s její sestrou.

„Já i moje máma máme rádi hromadné "schůzky". Takže na tom, co děláme, nevidíme nic špatného. A je nám docela jedno, co bude kdo říkat,“ tvrdí Madi.

Stále populárnější soužití

Podle webu Daily star obliba podobných vztahů poslední dobou roste, v Británii o padesát procent za poslední rok a má tak jít o 1,5 procenta obyvatel ostrovního království, kteří takto žijí. Trojka (nebo víc) přestává být tabu.

Až se tedy u nás zase povedou vášnivé debaty o tom, co je tradiční rodina, možná by to chtělo alespoň trochu otevřít oči. Ono totiž platí, že to, co bylo "tradiční" před pár lety, už se může stávat spíš přežitkem.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: