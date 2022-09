Ordinace v růžové zahradě: Která z hereček má milionové dluhy a skončila v insolvenci? Dluží i Denise Nesvačilové

Dalším nekonečným seriálem televize Nova je Ordinace v růžové zahradě. Má své fanoušky zhruba stejně dlouho jako Ulice, oproti ní ale byla stažena z televizních obrazovek, což jí nesmírně uškodilo. Starého psa novým kouskům nenaučíš, říká se. A platilo to i u diváků. Pro mnoho z nich nepřipadalo v úvahu platit měsíční poplatek za něco, co měli dříve v televizi „zadarmo“. A tak Nova povolala některé staré oblíbence, jako například Lukáše Hejlíka v roli Jáchyma Kaliny nebo populární herečku Patricii Pagáčovou.

Podivná smrt Čestmíra Mázla

Dokonce znovu ustoupili a povolali zpět Petra Rychlého, který ztvárňuje Čestmíra Mázla, a kdyby byla soutěž v zemřelých seriálových manželech, asi by to vyhrál. I tady si diváci stěžovali, že ho nechali scenáristé umřít absolutně bizarní smrtí, kdy ho měl zavraždit drogový kartel poté, co zaútočil na kolonu, ve které cestoval spolu s dalšími lékaři. Když se Rychlý do seriálu vrátil, začal se najednou své manželce Aleně, kterou hraje Michaela Badinková, zjevovat jako představa. Člověk nevěděl, jestli kouká na Věřte nevěřte nebo Alena začala pít.

Urputná snaha o zachování seriálu byla naprosto evidentní, i proto tvůrci tolik dávali na diváky na sociálních sítích. Nijak zvlášť se jim to ale nedaří. A ačkoliv se Ordinace pořád na Voyu drží, je jasné, že takové finanční možnosti už dávno nemá. Zlata Adamovská a Petr Štěpánek, milovaní manželé, nechybí, zbytek je ale pryč. Například Dana Morávková, Jan Čenský a další. Ti, na které televize pravděpodobně už neměla. Stejně tak se spekulovalo o Petru Rychlém, že je pro tento koncept už příliš drahý a musí z kola ven. AhaOnline.cz tehdy zveřejnilo domnělé příjmy a Rychlý si měl za jeden natáčecí den přijít na 13 tisíc korun, za celou dobu natáčení pak na 11 milionů.

Sestřička má trable

Herečku a dabérku Veroniku Gajerovou můžete znát jako hlas divoké Samanthy ze seriálu Sex ve městě, mimo jiné. Na kontě má rolí daleko víc, a to i těch hereckých. Jednou z nich je postava zdravotní sestřičky Pantoflíčkové. Málo kdo o ní ale ví, že má za sebou velmi náročné období plné dluhů, které musela jako matka samoživitelka dohnat až do insolvence. Dnes však říká, že se konečně dává dohromady, a to i po zdravotní stránce. Velký stres umí dát totiž tělu zabrat.

Veronika podle insolvenčního rejstříku požádala návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení v září 2019. Dokonce podle přihlášek dluží 50 tisíc také Denise Nesvačilové, která se více než svými rolemi momentálně do povědomí diváků zapisuje svým vztahem s Petrem Kolečkem, který odešel od rodiny. Mezi věřiteli je také herečka Daniela Choděrová, které měla dlužit dokonce necelých 400 tisíc. „Potřebovala jsem splácet insolvenci. Měla jsem soud a z těch mnoha milionů se mi stal celkem zvladatelný dluh, který platím. Jedna z podmínek nicméně byla, že musím mít nějakou práci, jinak mi to nedají," svěřila se Veronika s tím, že během covidu si našla jinou práci. A to v květinářství.

Zdroj: CSFD.cz, wikipedia, org, ahaonline.ct, insolvenční rejstřík

KAM DÁL: Když si vyvaříte slávu: Ti nejznámější čeští kuchaři, kteří dobyli televizní obrazovky.