Jak na půjčku po skončení insolvence?

Co je to insolvence?

Nejdříve je nutné definovat si, co vlastně insolvence je? Pokud se klient, který má 2 a více finančních závazků, dostane do situace, že není schopen své pohledávky splácet a nezbývají mu prostředky na financování základních lidských potřeb, jakými jsou například bydlení, jídlo a další běžné výdaje, nabízí se možnost zažádat o oddlužení.

Oddlužení je cesta pro problémové klienty z dluhové pasti. Pokud se klient zadlužil natolik, že už není ani schopen své závazky splácet, nezbývá mu nic jiného, než vyhlásit osobní bankrot. Cesta k osobnímu bankrotu musí jít přes soudní řízení, kde dochází k domluvě mezi věřiteli a dlužníkem. Od roku 2019 jsou podmínky oddlužení dostupné více klientům, zjednodušila se pravidla a podmínky, proto je o oddlužení stále větší zájem.

O oddlužení může zažádat tedy každý klient, který měl 2 a více půjček, které nebyl schopen dlouhodobě splácet. Tento klient musí soustavně dokazovat zájem pracovat, vydělávat si peníze a touhu své dluhy splatit. Pokud je klientovi oddlužení schváleno, vstupuje do tzv. insolvenčního řízení, které může probíhat 2 způsoby:

dlužník musí splatit nejméně 60 % svých dluhů za 3 roky,

dlužník musí splatit 30 % svých dluhů za 5 let.

Zde je krásně vidět, jak mohou insolvenční řízení a osobní bankrot pomoct a klientovi poskytnout druhou šanci na kvalitní a plnohodnotný život. Klientovi mohou být takto nejdéle za 5 let prominuty zbylé dluhy a může začít od začátku bez dluhů a se 100 procenty svých výdělků. V případě, že klient projde úspěšně insolvenčním řízením, měl by svůj či rodinný rozpočet opět zatížit půjčkou po skončení insolvence?

Všechny informace o insolvenci, insolvenčním řízení, dlužnících v insolvenci jsou k nalezení na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Půjčka po skončení insolvence

Klient úspěšně absolvoval insolvenční řízení, část dluhu určená soudem byla splacena, zbytek dluhu byl umořen a klient se může znovu symbolicky nadechnout, už ho netíží žádné finanční závazky. Zní to naprosto idylicky, bohužel ale stále více občanů České republiky je tzv. závislých na půjčkách a okamžitě po splacení svého dluhu přemýšlí, kde by si zase mohli půjčit, aby si “přilepšili”.

Pravdou ale je, že klient, který úspěšně absolvoval insolvenční řízení, je poté veden v registru dlužníků, který se jmenuje insolvenční rejstřík. Jak dlouho je klient po insolvenci zapsán v insolvenčním rejstříku? Záznam o dlužníkovi po insolvenci je zde dalších 5 let.

Bankovní půjčky po skončení insolvence

Insolvenční řízení trvá minimálně 3 až 5 let. Během insolvenčního řízení si klient o bankovní půjčku, ani žádnou jinou, zažádat nemůže. Po skončení insolvence by se dalo říct, že už je klient volný jako ptáček a klidně si může zažádat o další úvěr, ale není tomu tak. Po skončení insolvenčního řízení je dlužník veden dalších 5 let v insolvenčním rejstříku a žádná z bankovních institucí mu půjčku neposkytne.

Je tomu tak dobře, protože za dohromady 10 let bez nových bankovních půjček a dalšího splácení si klient konečně dokáže zvyknout na to, jaké je to žít bez půjček a neustálého splácení. Systém je nastaven tak, aby klient po uplynutí doby, kdy je zapsán v insolvenčním rejstříku, již žádnou další bankovní půjčku nechtěl.

Nebankovní půjčky po skončení insolvence

Během insolvenčního řízení si dlužník nemůže vzít půjčku u bankovní ani u nebankovní společnosti. Pokud by si klient půjčku vzal, například u některé z nebankovních společností, a tuto skutečnost zjistil jeho insolvenční správce, insolvence by byla zastavena a dlužník by byl poslán do konkursu. K oddlužení by již nemohlo dojít

Je mnoho nebankovních společností, které umožňují půjčku po skončení insolvence, i v době, kdy je klient stále veden v insolvenčním rejstříku. Je ale nutné říct, že tyto nebankovní půjčky po insolvenci bývají velmi nevýhodné a klient se tak může dostat opět do velkých finančních potíží. Tyto nebankovní půjčky mají vysoké úroky a hrozí vysoké pokuty za řádné nesplácení úvěru.

Není doporučováno, aby klient po insolvenci opět zatížil svůj nebo rodinný rozpočet dalšími půjčkami.