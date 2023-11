Ze seriálu ZOO utíkají hlavní hvězdy: Čeho je moc, toho je příliš, řekla Polišenská

Sympatická herečka Lucie Polišenská je u diváků oblíbená. Hrála vůbec někdy negativní roli? Možná ano, ale ve Slunečné i v ZOO, kde si zahrála vůbec nejvýraznější postavy, je ztělesněním dobra. Je s ní legrace, často hledá lásku a umí se poprat s každou životní situací. Zatímco ve Slunečné si zahrála účetní Julču, která otěhotněla se ženatým mužem, v ZOO hraje matku dvou pubertálních kluků, která nemá v životě štěstí. Až do chvíle, než potká policajta Břéťu.

Natáčení ZOO už není tak zábavné

Jenže to je právě ten kámen úrazu. Když se nesmělý zmatkař konečně odhodlá, aby svou lásku požádal o ruku, zdá se, že jejich příběh už nebude pokračovat. Polišenská v seriálu ZOO už hrát nechce. „Natáčet dlouho seriály mě baví, ale čeho je moc, toho je příliš,“ řekla v rozhovoru pro rozhlasový pořad Větrník.

O tom, že ji seriály už moc nebaví, mluvila už v březnu letošního roku. Nedávno si také koupila s manželem statek na venkově, kde je jí zkrátka nejlépe. A mnohem blíže má k divadlu než k natáčení dlouhých seriálů. Dlouho Polišenská také mluví o dětech, které si přeje. Je možné, že touha po rodině ji vede ke změně pracovních povinností. A vzhledem k tomu, jaká je tahle sympatická dáma tajnůstkářka, je klidně možné, že nějaké životní změny už se u ní dávno dějí. I svatbu však přiznala náhodou, sotva se tak od ní něco dozvíme. K miminkům má přitom blízko odjakživa. Než se z ní stala známá herečka, chtěla být porodní asistentkou.

Linka Elišky Krásné bude uzavřena?

Celou dobu je Eliška Krásná velkou oporou Sid Novotné, která prožívá jednu životní peripetii za druhou. Až v poslední době jsme se o ní dozvěděli více. Jako její otec do seriálu naskočil také Michal Suchánek. Zdá se, že když to konečně začalo být zajímavé, s Eliškou je konec.

Polišenská totiž skutečně mluví tak, že končí, nikoliv, že si dává pauzu. To je rozdíl například oproti Davidu Gránskému, který hraje Alberta Poláka. Po narození syna Matea se rozhodl, že si dá na pár měsíců pauzu a bude se věnovat rodině. Jeho postava tak odletěla na stáž do Ameriky. Podle jeho sociálních sítí už znovu natáčí. Polišenská ale svůj návrat, zdá se, neplánuje, což jen podporuje spekulace o těhotenství. Sama zatím mlčí. Nutno říct, že není jasné, kolik bude mít seriál ZOO dílů. Předtím jich bylo avizováno 160, stejně jako měla Slunečná. To ale zřejmě nebude pravda a bude jich víc. Jde o pochopitelný krok tvůrců, kteří mají k dispozici velmi úspěšný příběh. Nechme se překvapit, kam se bude seriál ubírat bez Lucie Polišenské!

Zdroj: redakce, FTV Prima, Instagram, Český rozhlas

