Lucie Polišenská promluvila o roli v seriálu ZOO: Natáčení už ji baví méně než Slunečná

Slunečná byla svého času naprostým fenoménem. V hlavních rolích se představili Eva Burešová a Marek Lambora. Fanoušci je spojovali dohromady a přáli si, aby se z nich stal pár i ve skutečnosti. K tomu však nikdy nedošlo. Burešová se zamilovala do kuchaře Přemka Forejta, Lambora pak do modelky Andrey Bezděkové, se kterou mu to však nevydrželo. Co ale Evě Slunečná dala, je pevné přátelství právě s Polišenskou.

Ve Slunečné vznikla pevná přátelství

Pokud uvidíte Lucii v nějakém rozhovoru, nemůžete si nevšimnout, že bere život s humorem a má úžasný nadhled. Ve svých 36 letech si své soukromí pečlivě střeží, ví se však, že koupila statek skoro na samotě u lesa, kde je jí zkrátka dobře. Pražský život ji neláká, sama pochází ze Šumperka. Je zadaná, ale jméno svého partnera (či snad dokonce manžela) nikde neříká. O svém vztahu obecně mluví jen velmi málo. Aby ji muž zaujal, musí ji rozesmát. A klidně ji prý může kvalitně urazit, jak se svěřila v rozhovoru v pořadu Face To Face.

Tam také mimo jiné prozradila, že natáčení seriálu Slunečná si užila plnými doušky, ZOO už je pro ni více práce. A to i přesto, že tam má krásnou roli Elišky, která se stará o žirafy a trampoty zvládá s úsměvem na tváří. Když se totiž točila Slunečná, byla zrovna pandemie a vše bylo zavřené. Divadla nehrála, a tak byla na place větší benevolence ohledně plánování scén. Herci byli zároveň rádi, že mají práci a zdroj obživy. Představitelky místních drben, mezi které patří například Dana Batulková, Pavla Tomicová, Tereza Brodská, Jana Stryková, Regina Řandová nebo Martina Preissová, se dodnes scházejí. Polišenská se také nechala slyšet, že většinu času v době pandemie strávila na zahrádce – a byla nesmírně vděčná, že takovou možnost vůbec má.

Některé kolegyně asi pozvání na večírek nikdy nedostanou

Pro některé však s sebou Slunečná nese i hořkou pachuť. Byla to představitelka Karolíny, půvabná zrzka Denisa Nesvačilová, která se v posledním půlroce stala terčem bulváru pro svůj vztah s režisérem Petrem Kolečkem. Ten si však před pár dny vzal Anetu Vignerovou, a tak je nejspíš románku konec. Tehdy to však dobré rozhodně nebylo. „Musím říct, že to byla pořádná kudla do zad. Petr ukončil náš vztah toto pondělí. To, že má Petr poměr, mi oznámil asi dvě hodiny před tím, než se to objevilo v novinách,“ nechala se v létě slyšet Vignerová. Také Kristýna Kociánová, představitelka Eriky, po natáčení otěhotněla s manželem Pavly Tomicové, hercem Ondřejem Malým.

Proti Denise Nesvačilové tehdy vystoupila například Eva Burešová. „Dneska mě pobouřilo na netu, že jsou mezi námi lidi, kteří rádi přebírají partnery zadaným lidem. To je teda šílený. Já tyhle věci nenávidím,“ řekla tehdy. Vignerové tehdy veřejně na sociálních sítích vyjadřovala podporu například Tereza Brodská. Je tak jasné, kdo na sraz Slunečné po letech nejspíš nikdy pozvaný nebude… Krásný zážitek Polišenské z natáčení to však nemůže zkazit!

