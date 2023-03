Vignerová mluví o lásce. Lidé se smějí, že Kolečko určitě strávil svatební noc s Nesvačilovou

Loni v srpnu oznámil Kolečko, že mezi ním a Denisou Nesvačilovou, známou ze seriálů Dobré zprávy a Slunečná, vzniká něco krásného. Aneta Vignerová tehdy dávala pokorné rozhovory, ve kterých zmiňovala, že zůstávají především rodiči jejich malého syna a budou spolu vycházet v dobrém. Na Denisu se tehdy snesla vlna hněvu. I její kolegyně ze Slunečné tehdy veřejně podpořily Anetu Vignerovou, dokonce včetně Denisiny sestřenice Petry Nesvačilové. Eva Burešová si neodpustila poznámku, že rozbít rodinu není žádné hrdinství.

Vignerová mluví o lásce a toleranci

To by všechno byl vcelku smutný, bohužel nikoli ojedinělý příběh o tom, jak se otec od rodiny zamiloval do bezdětné, vtipné a zábavné zrzky. Kdyby se ovšem Kolečko už v září nevrátil k Anetě. Pak měl nějaké ty pletky s Denisou, v čase vánočním měl už být zase s Anetou. Přišlo však vyhlášení Českých lvů, kde se objevil po boku zářící Nesvačilové, která vypadala, že ho má konečně jen pro sebe. Ale deset dní po akci si měl Kolečko vzít Vignerovou, což modelka ve středu večer sama potvrdila na svém Instagramu.

„Někdy je v životě potřeba udělat nějaký razantní krok. Proč jsme ho s Petrem udělali, je jen naše věc. Jsou věci, které o tom všem každopádně víme jen my. Vám, co mě zde dlouhodobě podporujete, děkuji a věřím, že mě podpoříte i nyní. Všem ostatním přeji, aby se snažili najít více tolerance a lásky, tak jako se snažíme my dva s Petrem,“ napsala Aneta. Pokud ale čekala podporu pro zběsilou romanci, tak ta nepřišla. A fanoušci si nebrali servítky.

Ten ho má asi ze zlata, směje se jí fanynka

„Předpokládám, že Kolečko strávil svatební noc s Nesvačilovou,“ píše Iveta. „Tak teď přemýšlím nad tím, zda ho opravdu milujete, nebo si chcete zvednout sledovanost. Protože tohle normální není,“ zamýšlí se Ilona. „Opravdu tohle nechápu, několikrát vás podvedl s Denisou, pak se zase k vám vrátil,“ připomíná jí Týna, že nešlo o žádné drobné neshody.

„Třeba jsou polyamorní. Jinak mi to totiž nedává vůbec smysl,“ píše další sledovatelka. „Ten ho má asi ze zlata,“ dělá si z kroku Vignerové legraci Martina. „Karlos s Lelou mají co dohánět,“ přidává se Karolína. Právě Vémolovi byli donedávna snad nejkontroverznějším párem českého šoubyznysu. Karlosovy nevěry a luxusní usmiřování v Dubaji už nikoho nepřekvapí. Právě u Vignerové ale někteří mysleli, že se k nevěře otce svého syna postaví trochu jinak. Že si ho tajně vezme, to by asi donedávna napadlo málokoho. Zda bude do budoucna někdo brát jejich vztah vážně, na to si musíme počkat. Existuje však velká šance, že pokud se Kolečko do týdne nepřesune k Nesvačilové, fanoušci nakonec zapomenou – tak, jak se zapomíná zkrátka na všechno…

Novomanželům gratulujeme a přejeme, aby to pro ně byl začátek nové životní etapy.

