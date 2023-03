Seriál ZOO: Proč si ta Burešová všechno tak komplikuje? Vrací se Viky a je horší než Týna ze Slunečné

Když Eva Burešová hrála ještě Týnu Popelkovou ve Slunečné, snažil se ji dobýt Janek Linhart v podání Marka Lambory. Povedlo se mu pár přešlapů, které se snažil své milé vysvětlit. Dost často se stávalo, že za to vlastně nemohl, nebo si to žádala situace. Například když se oženil se svou bodyguardkou a předstíral, že je to velká láska.

Viky jako Týna

Tou dobou už byla Týna těhotná – a nic mu neřekla. Když se situace kolem mafiánů uklidnila a mohli být konečně šťastní, Týna se nechala dost dlouho a nepříjemně přemlouvat, aby ho vůbec pozdravila. Stejně tak v několika dalších situacích.

Ve stejné disciplíně je skutečným přeborníkem Viky Janečková. Každého soudí, nikomu nedá prostor, aby mohl v klidu mluvit. Když se vrátí do Čech a volá jí Petr, rázně ho utne. Měl ji totiž podvést s asistentkou, což žena krátce po porodu – a vlastně kdykoliv jindy – nese dost těžce. Situace je však o to komplikovanější, že dvojice má spolu malého syna Péťu.

Chybí tu romantika a je to trochu otravné...

Cesta, kterou se tvůrci vydali, není úplně šťastná. Musíme však připustit, že prostě nebylo zbytí – herečka byla těhotná, někdy porodit musí a na volno má taky nárok. Jenže dějová linka, kdy se vlastně objevovala na videokameře stále jen Burešová v roli Viky, Robert Urban alias Petr Kříž nikde, Ben byl jednou v Čechách s babičkou Danuší, přičemž potom vlastně nasedl na letadlo sám a odletěl… Kde je nějaká romantika? Kde je nějaký posun vztahu Viky a Petra? Diváci by je rádi konečně viděli zamilované a šťastné.

Řekněme si to upřímně. Dějová linka Viky a Petra skončila ve chvíli, kdy jí nevěřil, že jejich syn je jeho. Odletěl tedy do zahraničí a pak se pro Viky náhodou vrátil. Mladá žena si zřejmě sbalila saky paky a odletěla s ním. Překvapivě byla trochu nešťastná, protože tam nikoho nezná, a navíc byla pořád sama, zatímco Petr měl práce až nad hlavu. A aby toho nebylo málo, Ilonka se po dobu Petrovy nepřítomnosti přidala ke zločincům a náramně si to užívá.

Kdyby se ta Viky alespoň nechovala jako nedostupná Týna ze Slunečné, všem by se opravdu ulevilo! Pokud totiž neexistuje nikdo, kdo nemohl vystát, jak se Týna zavírala na statku v pokoji, zatímco miliardář ji prosil, aby s ní mohl alespoň na chvíli promluvit, budeme snad přísahat, že je nebe zelené…

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Mařenko, prober se! Na tebe Viky nečeká.