Dnes v ZOO: Mařenko, prober se! Na tebe Viky nečeká

Právě Mařenka neboli Marek Rokl, majitel baru a věčný smolař, kterého ztvárňuje Štěpán Benoni, byl své nejlepší kamarádce oporou v nejtěžších chvílích. Půjčoval jí peníze, zachraňoval ji před exekutory i agresivními bývalými partnery. Možná si myslel, že nakonec – jako v každé krásné pohádce – skončí spolu, ona zjistí, že s nikým jiným jí není lépe, a tak spolu budou žít šťastně až do smrti.

Vybere si Mařenka zase špatně?

Jenže z toho báječného plánu mu tak trochu vypadla Tes Janečková, sestra Viky. Ta byla ochotna Markovi obětovat svou práci i Charlieho, lhát, utíkat za ním po večerech, a přitom čekat, až se jednou Mařenka rozhodne, že o ni opravdu stojí. Jak už jsme ale jednou viděli, Marek je zvyklý šlapat si po štěstí. Míniny nevěry, kterou měl přímo pod nosem, si ani nevšiml. A partnerka v podání Natálie Halouzkové se mu mohla zvesela smát do obličeje.

A tak se nejspíš může stát, že ačkoliv má konečně šanci na štěstí u krásné Terezy, která k němu chová upřímné city a je připravena o něj bojovat, stejně mu to nevyjde. Možná jeho bratr Vojta bude moudřejší a s Izy do toho pořádně šlápne. I ta ho má totiž plnou hlavu, na rozdíl od svého dvojčete však nečelí konkurenci v podobě nejlepší kamarádky.

Haďák překvapil

Veselo je ale i u Novotných. Rodina bohatých sklářů se dlouho bála, že si Sid nenašla příliš vhodného ženicha. Haďák jim připadal tak trochu chudý, což v rodině sklářského impéria není úplně dobrá pozice. A když se teď Sid bála, že je neplánovaně těhotná, vypadalo to doslova na šlamastyku. Jenže drama se nekoná! Mladá dvojice ještě vítat potomka nebude. Navíc je čekají miliony.

Haďák je tak trochu zvláštní postavou. Na začátku se spekulovalo, že na misi v zahraničí někoho zabil. Všichni v ZOO se ho báli. K Sid se choval neuctivě, s nikým nekamarádil… Jenže to by nebyl romantický seriál, aby se do něj Sid nezamilovala – a nesnažila se ho změnit. Nakonec to vypadá, že spolu prožijí dokonalou pohádku. A na ty děti určitě jednou taky dojde!

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

