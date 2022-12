Seriál ZOO: Pravda o tom, kam zmizela Mína. Viděl jsem ji v televizi, říká Mařenka

Seriál ZOO se dočkal svého posledního dílu. Alespoň na nějaký čas. Tento týden ve čtvrtek tak diváci mohli známou znělku slyšet na nějakou dobu naposledy. Příběh ze Dvora Králové si dává na pár týdnů pauzu a vrátí se znovu 10. ledna 2023.

Poslední novou postavou před Vánoci je Tomáš Klus

Někteří herci už prozradili, že znovu natáčí díly, které uvidí diváci v příštím roce. Poslední novou postavou, kterou jsme ještě před Vánoci stihli, je muzikant Tomáš Klus, který se představil v roli Filipa, nového fotografa. Ze začátku měla ředitelka Roklová trochu obavy ho přijmout, neboť se proslýchalo, že byl odsouzen za domácí násilí. Každého diváka asi napadlo, proč po pravdivosti takové informace pátrá u dalších zaměstnanců a zkrátka se nepodívá do výpisu z trestního rejstříku, který dává každý nastupující nováček na právním či personální oddělení, ale budiž. Ředitelce to odpouštíme a vítáme Tomáše Kluse na palubě.

Filipa ale také čeká zápletka s Míšou Pecháčkovou, která hraje Sid. Natáčení s ním si pochvaluje, podle svých slov má štěstí na samé dobré duše. Nepochybně se ale trochu obává návratu Evy Burešové, který pro ni znamená, že bude opět sesazena z role hlavní hvězdy a půjde trochu do ústraní. To je přitom už více než jisté, oblíbená herečka se vrací krátce po porodu.

Po Natálii Halouzkové ani stopa

Kdo se ale nevrátí, je Natálie Halouzková, nebo to zatím alespoň není v plánu. Nepřímo to potvrdil Štěpán Benoni v roli Mařenky, kterého jeho bratr Vojta obvinil, že se s Mínou určitě tajně schází. Nebyla to ale pravda, na romantické obídky v ZOO utíkal za Terezou, sestrou Viky. Proto ho Vojta sledoval s dobrým úmyslem ho ochránit.

Když vyjádřil své obavy, že se Marek znovu schází s Mínou, řekl Mařenka něco ve stylu: „Ani nevím, kam Mína zmizela. Mám pocit, že jsem ji nedávno viděl v televizi, ale nejsem si jistý.“ Narážel tak na velkou roli Natálie v seriálu Dobré zprávy, který běží na stejné televizi, tak masivní úspěch jako ZOO u diváků ale nezaznamenal. Nepřímo tak potvrdil, že i kdyby diváci Mínu na scéně zpátky uvítali, zřejmě se tak nestane. Otázkou je, zda Halouzková nelituje, že ze seriálu odešla a šla do méně úspěšného projektu. Na druhou stranu to zkrátka nikdo nemohl vědět…

