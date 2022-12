Seriál ZOO: Štěpán Benoni má namále, jeho konec závisí na Evě Burešové

Marek má za sebou hned několik lásek, ačkoliv seriál běží teprve rok. Jeho první byla Natálka Halouzková v roli Míny, která ho nejen podváděla s finančním poradcem, ale utekla mu také do jiného seriálu. Jejím útočištěm se stal projekt Dobré zprávy, který běží na televizi Prima. Neměl u diváku tak vřelé přijetí jako ZOO a Slunečná, a proto se nejspíš plánovaného počtu dílů nedočká. Zatím to jsou ale jen zvěsti, co se občas někde šuškají, ačkoliv z reakce veřejnosti jde o velmi pravděpodobný scénář. Prostředí zpravodajské redakce, které je plné povrchního chování, podrazů a lží u diváků neuspělo.

Ředitelka Roklová v nevědomosti

Ještě než se Mařenka „zbavil“ Míny, užil si románek se soudcovou Markétou. Tak trochu jsme čekali, že to praskne nebo že se s ní dá dohromady. Sledovat dějovou linku, ve které se nejlepší kamarád hlavní hrdinky zamiluje do jejího úhlavního nepřítele, by byla prostě skvělá. Ale nestalo se tak. Dokonce se dodnes v seriálu Markétina nevěra neřešila a soudce to neví. Pravdou je, že pokud by se to dozvěděl teď, už je mu to asi trochu jedno. I tak je to ale prostě škoda.

Do náruče pak Mařenka naběhl roztomilé Adélce, která dělá asistentku ředitelce Roklové v ZOO, Markově mámě. Z dílů, které v seriálu proběhly, se těžko chápe, zda o jejich vztahu ředitelka ví nebo se stále myslí, že je to jen platonické. Vlastně není tak docela ani poznat, zda šlo o vztah založený na fyzickém uspokojení nebo to byla láska. Napovědět by nám mohla Adélčina reakce na Markovo oznámení o rozchodu, kdy to pro ni byla daleko větší rána než pro něj.

Tajná láska Eva Burešová

Pak ale vstoupila na scénu Tes Janečková, podvodnice, kterou tak trochu mění ZOO, ve které si odpykává veřejně prospěšné práce. To se ale pochopitelně nelíbí její sestře Izy, která by podvodnicí chtěla zůstat dál. A tak dámy tak trochu soupeří, a zároveň drží při sobě. Něco tajuplného ale začne vznikat právě mezi Tes a Markem. Jak ale naznačují další díl, vidle do toho hodí ještě Vojta Rokl. Ten, zdrcen tragédií své manželky, hledá útechu, lásku a pochopení. Jak tohle dopadne?

Pravdou je, že ať si Marek vybere Izy nebo Tes, stále to bude sestra Viky, jeho nenaplněné touhy a lásky, ke které se nikdy nepřiznal, není však jiného důvodu, proč by ji měl trpět takové chování, které vůči němu občas předváděla. Jeho výběr partnerky, se kterou nakonec skončí, tak bude záležet vlastně hlavně na ní. Jak moc velké šance Markovi dá, zda se ze zahraničí s dítětem vrátí zamilovaná nebo zdrcená, zda se s Petrem rozejdou nebo spolu budou žít v jeho bytě… Zatím to ale spíš vypadá, že Viky nahnala sama sebe do vztahu, který jí vůbec nevyhovuje. Petr pořád pracuje, ona je sama, nemá na ni čas… Je to šance pro Mařenku?

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

