Denisa Nesvačilová z Dobrých zpráv prohrála: Nešťastná milenka, která zplakala nad výdělkem

Scenárista Petr Kolečko potupil matku svého nejmladšího syna Jiříka a opustil ji kvůli herečce Denise Nesvačilové. Ta si zahrála Káju z dětského domova v seriálu Slunečná, kde randila s kdekým. Balila Janka Linharta v podání Marka Lambory, randila s Vladimírem Polívkou, který hrál doktora Lukáše Vernera, nebo i Vildou, kterého si zahrál Lukáš Langmajer. Byla sebevědomá, věřila, že každému muži imponuje, a nebála se mu nabídnout své tělo, když už nestál o její duši.

Denisa Nesvačilová vztah zprvu hájila

Podobný hazard se svojí sebeúctou zažila Denisa Nesvačilová v roce 2022, když se dala dohromady se scenáristou Petrem Kolečkem při natáčení seriálu Pálava – život zalitý sluncem. Znali se už ale z dřívějška, točili spolu například film Přes prsty, kde Denisa hrála s Petrou Hřebíčkovou. Jasno bylo ale jen chvíli, protože sotva po tom, co se společně pár objevil poprvé na veřejnosti při příležitosti premiéry muzikálu Biograf láska, bylo ticho po pěšině.

Ačkoliv dvojice tehdy tvrdila, že k žádné nevěře nedošlo a vztah Petra Kolečka s Vignerovou už je dávno pasé, modelka to viděla trochu jinak a celá rodinná situace ji velmi zasáhla. O románku svého muže se měla dozvědět jen dvě hodiny předtím, než šla celá věc do médií. „Mezi mnou a Petrem to trvá doslova pár dnů, jsem proto velmi překvapená, kolik pozornosti naše rodící se křehká láska vzbuzuje. Oba jsme do vztahu vstupovali jako svobodní lidé, nikomu se nestala žádná křivda,“ hájila se tehdy zrzka.

Ať ale říkala cokoliv, na veřejnosti se Denisa ukazovala strhaná, na první pohled ne příliš šťastná, a tak se někteří začali ptát, zda je to skutečně tak báječné, jak se dvojice snažila na první pohled prezentovat.

Aneta Vignerová se pochopitelně upnula na syna

Chvíli si Aneta užívala, že je znovu nezadaná, a dávala velmi vřelá vyjádření, plná pochopení a pokory k celé situaci. Všem přála štěstí a ačkoliv neskrývala, že se o všem dozvěděla dost nekorektně, žádnou mediální válku nezahájila. To ale za ni zvládli fanoušci, kteří to dali Denise Nesvačilové pořádně „sežrat“. Dokonce někteří předpokládali, že Pálava neměla velký úspěch právě proto, že byla zastíněna rozpadem scenáristovy rodiny. Oporu tehdy nacházela ve svém synovi Jiříkovi, který se pro ni stal mužem číslo jedna.

„Jsi ten nejlepší kluk pod sluncem a spolu zvládneme úplně vše! Budu se ze srdce a všech sil snažit, ať se tě vše špatné, co se teď děje, co nejméně dotýká a jsi stále tak šťastný, jako děláš každým dnem i mě,“ vyznala mateřskou lásku svému synovi.

Šťastný konec jen pro někoho

Už se řešilo i stěhování, kdy Kolečko měl Anetu vyšoupnout z jejich domu a nabídnout jí, ať si najde byt, že přispěje na nájem. Jaké bylo ale překvapení všech, když se Aneta s Petrem Kolečkem objevila ve vřelém objetí na schůzce, která rozhodně nevypadala jako boj o majetek. Modelka záhy nato přiznala, že se rodina snaží o to, aby znovu fungovali společně. To byla ale velká rána pro Denisu Nesvačilovou, která by si už přála najít životního partnera a doufala, že ho má právě v Petrovi.

Ačkoliv se k tomu nikdy nevyjádřila, v poslední době své sociální sítě zahrnuje prací a nenechá sama sebe chvíli vydechnout. Ostatně, každý ví, že na zlomené srdce je zkrátka nejlepší pořádný zápřah. Vzhledem k tomu, jaké mediální tornádo zvládl vztah dvou lidí letos rozpoutat, je ale Denisa Nesvačilová tak trochu smolařkou roku. Každá žena vždy přece touží, aby to bylo už napořád… Tak snad se v roce 2023 konečně zadaří!

