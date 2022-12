Seriál ZOO: Vyhlášení cen roku 2022 za největšího šťastlivce, smolaře, prudiče i podrazáka

V seriálu ZOO není chvíli klid. Ať už tam dvojčata punktují své podvody, nebo si Anča s Haďákem užívá velkou lásku, stále je se na co dívat. I proto se drží mezi nejoblíbenějšími seriály celý rok. Ustál i odchod hlavní hrdinky Viky Janečkové, která se po Novém roce vrací zpátky. Desítky tisíc lidí našly zalíbení ve svých oblíbených postavách a přejí si, aby seriál nikdy neskončil. Pojďme se ale ohlédnout za prvním rokem tohoto úspěšného projektu. Co potkalo hlavní hrdiny? Jak se s tím vypořádali? A pro koho byl tento rok úspěšný, a kdo naopak krutě zkusil, jak si s ním osud zahrává?

Šťastlivec roku: Eva Burešová

Když jste recepční, kterou bývalý partner tahá po soudech, všude chodíte pozdě a obden u vás zvoní exekutor, zřejmě nemáte tak docela šťastný život. Vše se ale může změnit, když vynadáte zlobivým dvojčatům, která jsou shodou okolností dětmi předsedy místního soudu. Tomu se zalíbí váš rázný přístup, nabídne vám docela slušnou částku a zaměstná vás u sebe doma. Náhodou vám pomůže se všemi právními případy, které se vás týkají, zamiluje se do vaší sestry, kterou ve skutečnosti nemáte, a pak se pro vás vrátí jako princ na bílém koni ze zahraničí, kam si vás odveze. Pohádka. A cena za šťastlivce roku pro Viky Janečkovou.

Smolař roku: Markéta Tomečková

Když se zamilujete do bohatého soudce a doufáte, že vám to přinese kýžený společenský status, musíte do toho jít hlava nehlava. Smolaře roku i přesto vyhrává Markéta Tomečková, která navzdory tomu, že Petra Kříže podvedla s Markem Roklem, došla v bílých šatech k oltáři, kde ji nechal samotnou. Došlo mu, že ji nemiluje a ponížil ji před všemi svatebčany. Ačkoliv chvíli plánovala pomstu, otočilo se to jen proti ní. Teď dluží Viky milion za prohranou sázku, nemá soudce ani manžela a musí začínat od nuly. V dalších dílech ZOO to ale vypadá, že se vrací ve své plné zákeřné síle.

Podrazák roku: Albert Polák

David Gránský je mužem mnoha tváří. Umí zahrát romantickou postavu i pořádného podrazáka. Právě takového grázlíka si zahrál v seriálu ZOO, kde mu role marketingového ředitele Alberta Poláka jde pěkně od ruky. Ten si nejdříve vyhlédl bohatou Anču, aby se vetřel do rodiny Novotných, pak využil sekretářku Moniku pro své zákulisní hry v ZOO, do toho si užíval s Adélkou, která se nebála v sexy prádle pořádně odvázat, aby skončil u podvodnice Tes, která se ho spolu se svou sestrou Izy snaží obrat o všechny peníze. No jo, karma Bertíku, karma… To máš za to, jak se snažíš sesadit ředitelku Roklovou, ačkoliv na to vůbec nemáš.

Prudič roku: Voja Rokl

Tady je to zkrátka jasné. Nejen, že se Vojta celé roky potýkal s nenávistí ke své matce, která ho dala do pasťáku, ještě měl partnerské trable se svou manželkou Kájou, která se zhlédla ve výhodném byznyse – zkrátka koupila vše, co na internetu našla. Bohužel Kája na podzim v seriálu zemřela, když byla účastnicí autonehody. Vojta se teď své rodiny opět straní, uzavírá se do sebe a chce se odstěhovat na Šumavu, čímž svou maminku neskutečně zraňuje. Při vší úctě k Vojtově příběhu by mu už scenáristi mohli připsat také trochu lidskosti. Jeho postoj, že nikoho nepotřebuje a vše zvládne sám, začíná být trochu otravný a vysloužil si tak cenu za prudiče roku. Všichni kolem něj našlapují po špičkách, bojí se mu něco říct a on se pořád chová, jako by byl nejlepší na světě.

