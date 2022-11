Siamská dvojčata také chtějí lásku. Jejich intimní život vyžaduje extrémní důvěru

Abby a Brittany Hensel se proslavily již v roce 1996, když se objevily na televizních obrazovkách v oblíbeném televizním pořadu Oprah Winfrey Show, jak na svém webu uvádí Mirror.

Tehdy jim bylo pouhých šest let. Od té doby vyrostly v mladé ženy a za svůj život čelily celé řadě překážek, většinu z nich ale úspěšně vyřešily a také se svěřily s tím, že někdy je být jedním ze siamských dvojčat výhoda.

Dvojčata se naučila zvládat celou řadu běžných úkonů, o kterých si řada lidí myslela, že je zkrátka nikdy nezvládnou. Jejich rodina počítala s tím, že budou Abby a Brittany odkázány na jejich neustálou pomoc, to byl ale velký omyl.

Dívky se totiž nejen naučily bez problémů chodit, ale navíc také zvládají běžné úkony a domácí práce zcela bez pomoci, dokonce i získaly řidičák a v zaměstnání mají oproti ostatním obrovskou výhodu, jsou na to totiž dvě.

Předčily všechna očekávání

Lékaři rodičům dívek kdysi sdělili, že s největší pravděpodobností nepřežijí první noc. Dívky ale nejen, že přežily první i druhý večer v porodnici, ale také o několik desítek let později získaly dva vysokoškolské tituly.

Během dospívání se navíc staly celebritami. Měly totiž svůj vlastní seriál, ve kterém jeho sledujícím popisovaly svůj běžný život, jakým problémům čelí na denní bázi a jak se s nimi vypořádají, jak na svém webu uvádí Distractify.

Rodiče dívek o jejich rozdělení nikdy neuvažovali, nebylo totiž jisté, jak by takový zákrok dopadl; riskovali by tak úmrtí dívek nebo velmi vážné postižení. Později se k tomuto tématu vyjádřila i jedna z dívek: „Nepřejeme si, aby nás rozdělili. Už nikdy bychom nemohly dělat všechny věci, které děláme teď, jako hrát softball, běhat a sportovat,“ uvedla Abby.

Dvojčata ve své televizní show prozradila, že mají sice jedno tělo, ale každá z nich je samostatná osobnost, navíc jsou od sebe údajně velmi odlišné. Abby a Brittany také prozradily, že sní o tom, že se jednou vdají a založí svou vlastní rodinu.

Siamská dvojčata a intimita

Abby a Britany mají spojené torso, většina jejich orgánů nad pasem je oddělena. Od pasu dolů ale orgány sdílí, jejich partneři (a dívky samotné) by se tak museli smířit s tím, že sexuálně těší obě dívky, jak na svém webu uvádí Medium.

Obě dívky daly jasně najevo, že jsou zcela odlišné, je tedy možné předpokládat, že si najdou dva odlišné partnery. V takovém případě by se muselo jednat o partnery, kterým obě dívky věří, jejich vztahy by se totiž navzájem ovlivňovaly.

Dívky spolu sdílejí i krevní oběh, to znamená, že dokonce i v případě, kdy by přítel Abby dal své přítelkyni pusu na tvář, hormony štěstí, které by se poté uvolnily, by ovlivnily i Brittany.

Zdroj: Mirror, Diversify, Medium

