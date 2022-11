Seriál ZOO znovu v původní sestavě: Vrací se Michaela Petřeková jako zlá Markéta

Někteří si mysleli, že všem náročným dnům u soudce už je konec. Odjel pracovat do zahraničí, vzal s sebou Viky a žili spolu šťastně až do smrti. Opak je ale pravdou. Po Evě Burešové a Tereze Brodské potvrdila svůj návrat na natáčení také Michaela Petřeková, která donedávna natáčela tajný projekt v Turecku s youtuberkou Gabrielou Heclovou. A pochlubila se, že je znovu u soudce v bytě! Co na nás tvůrci chystají?