Podivné svatební rituály: Ve Skotsku nechybí sýr v posteli, v Indii o svatební noci publikum

Každá země má své vlastní tradiční pokrmy i zvyky, dokonce ani svatební tradice nejsou výjimkou. V celé řadě zemí se svatební den novomanželů podobá tomu našemu, neplatí to ale vždy. V některých zemích mají zcela odlišné tradice, které nám mohou přijít absurdní.

Následující tradice vás zaručeně překvapí!

Vesnický stařešina

Jednou z nejpodivnějších svatebních tradicí je ta z některých afrických vesnic, jak na svém webu uvádí Indiana Express.

Nejde tu o podivný průběh svatebního obřadu, ten provází oslavy a veselí stejně jako u nás. Šok přichází až v momentě, kdy se spolu novomanželé chystají ulehnout na svatební lože. Do ložnice totiž nejdou sami, jak je zvykem ve většině zemí na světě.

Na svatební lože mladý pár doprovází starší žena z vesnice, která novomanželům poté v ložnici vysvětluje, co se od nich o svatební noci očekává. Pozici vesnického stařešiny může v některých případech zaujmout i matka dívky.

Sýrová svatební noc

Do seznamu podivných svatebních tradic se probojovalo i Skotsko se svou sýrovou svatební nocí. Tato tradice spočívá v tom, že si novomanželé mohou pro štěstí do své postele zastlat zhruba půl kila sýra, jak je uvedeno v knize Marriage Customs od the World: From Henna to Honeymoons.

Konkrétně by se mělo jednat o sýr Linburger, který novomanželé rozprostřou mezi dva ručníky.

Hra svatební noci

V Indii se o svatební noci hraje hra, která má rozhodnout o tom, jaká dynamika bude ve svazku novomanželů panovat.

Do postele novomanželů se schová nevěsta a členové její rodiny. Ženich se pak snaží uhodnout, pod jakou stranou pokrývky se nachází hlava jeho manželky. V momentě, kdy uhodne správně, by v jejich manželství měla panovat vyrovnaná dynamika. V opačném případě, tedy když ukáže na stanu, kde jsou nohy nevěsty, jí bude po zbytek manželství posluhovat (neboli padat k nohám), jak na svém webu uvádí Atlas Obscura.

