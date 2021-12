Dvacetiletá dívka se chce vdát za staříka. Prý je to její spřízněná duše

Mladičká barmská studentka Jo se zamilovala do 77letého důchodce Davida, kterého potkala online, pár nyní chystá svatbu, která by měla proběhnout za několik měsíců, a to i přesto, že se ještě nikdy nesetkali.

Není to ale tak, že by se před svatbou vidět nechtěli. Jo žije v Myanmaru, který se nachází ve válečné zóně; cestování z tohoto místa je velmi omezeno a stejně tak i přístup turistů.

Jakmile ale Jo získá potřebné vízum a pas, tak se ihned setkají a poněkud bizarně se rovnou i vezmou, svými city jsou si totiž jistí i jen po jejich online interakci.

David prý nikoho v jeho věku nechce, je totiž mladý v srdci

„Nejsem jako ostatní, já prostě následuju své srdce,“ vyjádřil se k této netradiční situaci David.

„Zkrátka mě to k Jo táhne, jsou mezi námi silné city, tak proč to analyzovat?“ dodal. Dvojice se seznámila před 18 měsíci prostřednictvím internetové seznamky.

„Já jsem prostě mladý srdcem, nedovedu si představit, že bych byl s někým, kdo je v mém věku nebo komu je třeba 50 let,“ svěřil se David.

Davida si získala podvodem

David na internetové seznamce hledal mladou dívku z Anglie, ale nakonec si začal psát s Jo, která žije v Barmě. Jo totiž chtěla zvýšit svoje šance na potkání patnera a na seznamce uvedla, že žije a studuje v Anglii, aby se její profil zobrazoval lidem, kteří žijí ve Spojeném království.

„Původně jsem hledala jen někoho, kdo by mi mohl pomoci s mojí finanční situací. Nakonec jsem ale narazila na Davida, který je pro mě mnohem víc,“ řekla Jo. S Davidem prý trávili na telefonu celé hodiny, tak dobře si rozumněli, že jim společně strávený čas rychle utíkal.

Jo ani nedoufala v to, že by mohla na internetu potkat někoho, s kým si nejen bude tak dobře rozumět, ale také někoho, kdo ji vždy emocionálně podpořil a byl na ni neuvěřitelně milý. Nyní si je ale jistá tím, že je David i před velký věkový rozdíl její spřízněná duše.

Zdroj: Daily Star

