Bigfoot: turistům se podařilo natočit bájné stvoření. Z videa mrazí

Tato postava by podle severoamerických povídek měla přežívat na severozápadu USA, skryta v tamních lesích. Již mnoho lidí se za ta léta snažilo dokázat její existenci, ale důkazy, které předložili, zkrátka nikdy nebyly dostatečné.

Ve videu je zachyceno, jak na něm nějaký živočich podobný opici nějakou dobu bez hnutí sedí v hustém lese a poté se zvedá a turisti tak mají možnost vidět, že je neobyčejně vysoký.

Video vypadá autenticky, dokonce i můžeme vidět, jak se autorovi snímku třesou ruce zděšením.

Někteří uživatelé sociálních sítí se ale domnívají, že se jednalo pouze o nějakého vtipálka v kostýmu, který chtěl americké turisty vyděsit. Také je možné, že autoři videa chtěli napálit tisíce lidí online a s hercem v kostýmu se domluvili. Na druhou stranu je tu ale i možnost, že se jedná o další z možných důkazů o existenci Bigfoota.

„Nparosto chápu, proč se to video tak třese, já bych spíš utíkal, než točil,“ objevilo se v komentářích pod snímkem.

„Ta věc byla obrovská!“ napsal další sledující.

„Zase chce někdo pozornost,“ okomentoval video podezřívavý fanoušek stránky, která ho zveřejnila.

K možnému důkazu o existenci lesní nestvůry se vyjádřil i Seth Breedslove, autor dokumentu o důkazech existence legendárního Bigfoota, On The Trail of Bigfoot.

„Na videu můžeme vidět, jak se to stvoření pozorně dívá, kam stoupá. To naznačuje, že jde nejspíše o člověka v kostýmu, který má problém s udržením stability na nerovném lesním terénu,“ řekl Breedslove.

„Není to ale zcela jednoznačné, může se jednat i o skutečný důkaz o existenci Bigfoota. Tomu naznačuje skutečnost, že stvoření na videu je neobyčejně vysoké,“ dodal expert.

To, že Bigfoot skutečně existuje, se lidé dnaží dokázat již od roku 1958, kdy byla v americké Kalifornii objevena obravská stopa neznámého hominida.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Kolize dvou obrovských černých děr blízko Země. Co to pro nás znamená?