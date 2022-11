Muž, který se oženil s nafukovací pannou, prozradil, jak vypadá jejich vztah

Kulturista Yuri Tolochko se oženil s nafukovací pannou jménem Luna. Společně se nedávno vydali na romantické líbánky, o kterých se některým párům jen zdá.

Yuri sdílí veškeré detaily ze svého netradičního manželského života na svém instagramovém profilu. Svým sledujícím prozradil i to, že romantický výlet, na který se svou plastovou životní láskou vyrazil do Bulharska, měl být údajně pouhou rutinní pracovní cestou. Luně to ale údajně vůbec nevadilo, tak Yuri spojil příjemné s užitečným a romantické líbánky byly na světě.

Své fanoušky Yuri dokonce pravidelně zásobuje i peprnými detaily ze svého milostného života. „Pandemie mi před časem změnila všechny plány, tak jsem rád, že jsem mohl Lunu vzít alespoň na pracovní cestu do Bulharska,“ svěřil se.

„Byla to sice oficiálně pracovní cesta, ale celý ten týden byl zároveň i tak neuvěřitelně romantický, že jsem to označil za líbánky. Luně se tu moc líbilo. Pobývali jsme v hlavním městě Sofii. Bylo to naprosto skvělé,“ pokračoval Yuri.

Kdo by si myslel, že Yuri na jejich společné dovolené nechal svou nafukovací ženu na hotelovém pokoji, zatímco se procházel městem a obdivoval památky, je na omylu. Yuri bral svou plastovou ženu všude s sebou, chodili na romantické procházky, ale také navštěvovali elegantní restaurace.

Jediným problémem bylo to, že se tak netradiční pár stal středem zájmu ostatních turistů i personálu. Yuri a Luna jsou ale údajně na takovou pozornost zvyklí, zvědavé pohledy jim tak vůbec nevadily.

„Hodně lidem se na mně líbí to, že nic neschovávám. Říkám všechno tak, jak to je, a nestydím se za svou sexualitu. Lidé jsou prostě zvědaví a rádi se o mém životě dozvídají více. Myslím si, že mě za to obdivují,“ dodal Yuri.

