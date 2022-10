Žena na sociální síti sdílela, co její manžel udělal. Sledující zjistili, že se jim to doma děje také

Na videu, které Emily sdílela na svém online profilu, můžeme vidět čtyři ponožky visící na šňůře na zahradě u jejího domu. To by nebylo vůbec nic neobvyklého. Mladá žena se ale rozhodla svým sledujícím prozradit, jak to s ponožkami přichycenými pomocí barevných kolíčků doopravdy je.

Čtyři černé ponožky údajně pověsil na šňůru její manžel v jeden slunný den, aby co nejrychleji uschly. To se sice stalo, ale ponožky na šňůře stále visí.

V momentě, kdy byli sledující ženy přesvědčeni o tom, že manžel vyprané prádlo zapomněl sundat ze šňůry jeden nebo dva dny, prozradila, kdy dal ponožky sušit.

Manžel Emily je totiž pověsil ven před dvěma měsíci a od té doby je zkrátka nechal viset na šňůře. Vyprané a usušené prádlo mezitím zmoklo, znovu se usušilo, dokonce ustálo i silný vítr, ale muž, který je na šňůru před čtyřmi týdny pověsil, si na ně stále nevzpomněl.

Rozčilená žena se v komentářích setkala s obrovskou vlnou sympatie a také obdivu. Některé uživatelky sociální sítě totiž zkrátka nemohly uvěřit tomu, že „měla nervy" na to, aby vyzkoušela, jestli si její manžel na ponožky vzpomene, nebo je zkrátka na šňůře nechá viset do doby, než se budou s rodinou stěhovat do jiného domu.

Některé ženy dokonce sdílely své vlastní příběhy popisující jejich partnery, jak se snaží dokončit nejrůznější domácí práce. Jedna žena si stěžovala na to, že její manžel není ani schopný dát špinavé nádobí do myčky, místo toho ho údajně zkrátka jen nechává tam, kde se mu to zrovna hodí, a s největší pravděpodobností je přesvědčen o tom, že do myčky „doletí samo“.

Některé ženy byly vlastně ohromeny i tím, že partner Emily ponožky na šňůru vůbec pověsil. Ukázalo se, že někteří partneři ani neví, kde se šňůra na prádlo na jejich zahradě nachází.

Pod videem se ale objevilo také několik komentářů, které muže obhajovaly a dokazovaly, že ne všichni jsou stejní.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Brutální tradice mrzačení dětí: Znetvořené musely celý život žebrat, šlo o zisk.