Žena na dovolené našla zubožená koťátka. Prozradila, co s nimi udělala

Mladá kadeřnice Kelly Walker se jednoho dne vydala na dovolenou do Turecka, kde si chtěla jen několik dní odpočinout, relaxovat, najíst se dobrého jídla a orientálních dezertů a zase se vrátit zpět domů.

Na výlet se tehdy údajně vydala údajně proto, že prošla těžkým rozchodem a zkrátka se snažila "vyčistit si hlavu" a ničím se netrápit. To se jí ale moc nepovedlo.

Na dovolené v Turecku, které je proslulé obrovským množstvím toulavých koček, totiž narazila na dvě nemocná koťátka. Kelly nebohá koťátka naprosto okouzlila a rozhodla se je před životem na ulici a dost možná i vyhladověním zachránit za každou cenu.

Mělo to ale jeden velký háček, na dovolenou do turecké Antalye odcestovala těsně před zpřísněním podmínek pro cestování z důvodu pandemie covidu. Nemocná koťátka, na která na dovolené narazila, si tak nemohla odvézt s sebou zpět do Anglie. To ji ale nezastavilo.

Koťátka vyléčila

Kelly nejdříve malé šelmy pravidelně krmila, v momentě, kdy si je ochočila, je odchytila a převezla k veterináři. V době, kdy si ale dvě kočičky, které už tehdy vypadaly mnohem lépe, chtěla odvézt s sebou domů, ji zastavili pracovníci letiště a sdělili dívce, že s ní cestovat nemohou. Kelly věděla, že obě koťátka tak budou s největší pravděpodobností vypuštěna zpět na ulici nebo budou utracena. To ale nepřenesla přes srdce.

Bez váhání tak své dva nové čtyřnohé kamarády ubytovala v tureckém hotelu pro domácí mazlíčky, kde zůstali téměř rok, než si je mohla konečně odvézt domů. Cena, kterou musela dívka za záchranu koček utratit, se tak vyšplhala do astronomických výšin. Kelly za záchranu koťat zaplatila v přepočtu neuvěřitelných 416 000 Kč. Ničeho prý ale nelituje.

„Nebyly to peníze vyhozené za nic. Zachránila jsem díky nim tyhle dvě ubohé dušičky,“ uvedla na sociální síti. „Lidé si také kupují psy za statisíce a já vlastně pomáhám dvěma kočkám, takže to není tak hrozné,“ dodala.

Zdroj: Daily Star

