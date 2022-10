Veterinář prozradil, co všechno vytrpělo štěně z útulku. Jeho noví majitelé měli slzy na krajíčku

Noví majitelé malého štěněte rottweilera si všimli, že s ním není něco v pořádku, a rozhodli se pro jistotu navštívit veterináře. Čekali jen nějaké běžné komplikace, ze kterých pejska budou moci rychle vyléčit. To, co se v ordinaci dozvěděli, jim ale vyrazilo dech.

Špatné zacházení

Štěně, které pojmenovali Elvis, bylo totiž v ohrožení života, mělo poraněnou páteř. Jeho zranění poukazovala na to, že ho jeho předchozí majitelé týrali. Veterinář novým majitelům pejska ukázal jeho rentgenové snímky a vysvětlil jim, jak vážný je jeho stav.

„Přímo tady má stlačenou míchu, což ho ohrožuje na životě,“ vysvětlil páníčkům psa veterinář. „Pokud to nebudeme léčit, tak ho to paralyzuje. Myslím si, že to, co způsobilo jeho zlomenou čelist a ostatní viditelná zranění, způsobilo i zranění jeho páteře,“ pokračoval.

Bili ho holí

Veterinář poté majitelům pejska prozradil, jak s největší pravděpodobností zranění získal, a nahnal jim tím slzy do očí. „Viděl jsem hodně psů bitých holemi nebo tyčemi, kteří vypadali stejně jako vaše štěně,“ prozradil veterinář.

Jane a Simon byli zdrceni, nemohli uvěřit tomu, že by někdo mohl být tak krutý k malému bezbrannému štěněti. Naštěstí ale včas vyhledali odbornou pomoc a pejskovi tak zachránili život.

„Kdybyste ke mně nepřišli teď, ale až za tři týdny, tak už by bylo pozdě. Zachránili jste ho! Kdybyste ho tolik nemilovali, tak by byl ochrnutý,“ dodal lékař ve snaze o povzbuzení nových páníčků malého Elvise.

Zdrcené majitele ale poté čekaly další nepříznivé zprávy. První operace, kterou Elvis podstoupil, se totiž bohužel nepovedla, jeho tělo na ni zkrátka nezareagovalo ideálním způsobem „Zkusil bych ho operovat ještě jednou, ale pokud by se to nepodařilo, tak bychom ho museli uspat,“ oznámil majitelům veterinář.

Druhá operace byla ale naštěstí úspěšná a Elvis tak má před sebou celý život s novou milující rodinou.

Zdroj: Express

