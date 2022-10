Žena varovala, na co si dát pozor na procházce. Život jí zachránil její pes

Lorraine Scott se svěřila s tím, co se jí přihodilo na obyčejné procházce se psem. Z jejího příběhu naskakuje husí kůže. Kdyby s sebou neměla svého čtyřnohého kamaráda, německého ovčáka, nejspíše by její procházka skončila tragicky. Na její procházce ji totiž začal sledovat neznámý muž a pomalu se blížil směrem k ní.

„Byla jsem se svým psem na ranní procházce, kde mě k smrti vyděsil podivný muž, který se pomalu blížil k mému autu,“ prozradila Lorraine pro Daily Star.

Podivný muž

„Zabočila jsem na parkoviště na pláži, kde jsem viděla hnědé auto, pokračovala jsem ale až dolů, kde jsou schody, protože tam je to pro mého psa Tobyho mnohem jednodušší. Pak jsem si nandavala holínky a všimla jsem si, že to hnědé auto popojelo, v ten moment jsem o tom ale více nepřemýšlela,“ pokračovala ve svém vyprávění žena.

„Člověk v tom kaštanovém autě musel vidět, že na pláž jedu sama, když jsem projížděla kolem. To mě ale tehdy vůbec nenapadlo, dál jsem se připravovala na procházku a pak jsem najednou uviděla, jak z toho auta vystoupil nějaký muž a vydal se směrem ke mně,“ přiblížila Lorraine situaci, ze které běhá mráz po zádech.

Neznámý mladík si mladou ženu nejspíše vytipoval. Viděl, že je na pláži sama, a s největší pravděpodobností měl v plánu ženě ublížit. Lorraine tehdy údajně dostala takový strach, že ji paralyzoval od hlavy až k patě. „Ztuhla jsem,“ svěřila se žena, která byla na pláži v takovém šoku, že se nemohla ani pohnout.

Šťastný konec

„Zatímco se ke mně přibližoval, nervózně se rozhlížel po okolí, jestli ho náhodou někdo nesleduje. V ten moment jsem začala panikařit a ztuhla jsem. Nemohla jsem vůbec nic dělat, prostě jsem zkameněla. Jen jsem viděla, jak ten muž přichází blíž a blíž. To už ho ale uviděl i Toby a začal na něj poměrně hlasitě reagovat. Začal přímo vyšilovat, hlasitě štěkal a vypadal, jako že je připraven ho zahnat. Nevím, co by se stalo, kdyby se mnou ten den nebyl,“ dodala.

Vděčná Lorraine poté celý svůj příběh i s fotkou psího hrdiny sdílela na sociálních sítích.

