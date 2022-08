Důvod, proč psi čichají lidem k rozkroku: Lékař přišel s teorií, která nás nepotěší

Pes dělá to, co kdysi "předváděli" naši předkové. Podle Dr. Karana Raje si totiž pradávní lidé čichali k rozkrokům, zvířata to od nich sice neodkoukala, ale důvod mají stejný. Uznávaný lékař to tvrdí ve videu, které zveřejnil na sociální síti TikTok.