Zrušit, nebo nechat stavební spoření? Promluvil poradce premiéra Fialy, jeho postoj hodně lidí nepotěší. Řekl, kam investovat

Vláda uvažuje o zrušení či snížení příspěvku na stavební spoření. Podle ministra financí Stanjury podpora často neslouží svému účelu. „Ten název je trochu zavádějící. Ono se tomu říká stavební spoření, přesnější název by ale byl spoření se státní podporou, protože to není účelové. Stát tam ale dává podporu v několika formách, ať už daňového odpočtu, nebo přímé dotace,“ vysvětloval svůj postoj na tiskové konferenci.

Stavební spoření lidé stále hojně využívají

Lidovci, kteří jsou součástí vládní koalice, jsou pro zachování stávající formy spoření. Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík v České televizi uvedl, že až třetina lidí peníze použije na nákup domu či jiné nemovitosti a třetina na rekonstrukci svého bydlení. Podle něj tedy má stavební spoření smysl. Proti zrušení je i opozice v čele s hnutím ANO.

Češi loni uzavřeli 545 517 smluv o stavebním spoření. To představuje meziroční nárůst o 12 %. Podle Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) jde o nejlepší výsledek za posledních pět let. o stavebním spoření. To představuje meziroční nárůst o 12 %. Podle Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) jde o nejlepší výsledek za posledních pět let.

„Stavební spoření, tak v ČR je to velmi populární nástroj, který je masově využíván. Už v minulosti byla státní podpora snížena, přesto po prvotním poklesu počtu zájemců se počet smluv na stavební spoření stabilizoval a tento nástroj zůstal hojně využívaným,“ říká v rozhovoru pro Čtidoma.cz Štěpán Křeček, hlavní ekonom BHS a ekonomický poradce premiéra Petra Fialy.

Otázka je jasná - nechat, nebo zrušit stavební spoření?

Osobně se domnívám, že se momentálně nacházíme v tak těžké situaci, že bychom se měli zabývat významnějšími tématy než touto marginálií.

Štěpán Křeček

- autor několika odborných publikací, přednáší na VŠE

- je hlavní ekonom ve společnosti BH Securities a.s.

- zodpovídá za tvorbu makroekonomických a tržních analýz

- členem týmu poradců premiéra Petra Fialy

Úspora ve státním rozpočtu je maličkost?

Z hlediska státního rozpočtu si myslím, že případné zrušení stavebního spoření nepřinese nějaké významné úspory, protože to opatření by nemohlo fungovat retroaktivně.

Co to znamená?

Že nejde aplikovat na již platné smlouvy. Změna by se mohla týkat jen nově uzavřených smluv, tím pádem by úspora v čase narůstala, ale nebyla by krátce po zavedení tohoto opatření nějak významná.

Měl by vlastně stát podporovat jedno spoření? Proč?

To je určitě dobrá otázka, zda by stát měl svými příspěvky podporovat jeden konkrétní nástroj, jak si spořit. Protože těch produktů na trhu existuje celá řada, a neexistuje pořádné vysvětlení, proč by tuto výhodu mělo získat právě stavební spoření.

Kritici tvrdí, že slovo "stavební" je vlastně zbytečné, protože lidé mohou peníze použít na cokoli...

Je to přesně tak. Faktem je to, že peníze, které si lidé naspoří v rámci stavebního spoření, mohou využít v podstatě libovolně a nemusí je použít jen na řešení bytové situace.

Existují lepší nástroje, jak zhodnotit své úspory?

Podle mě ano. Zaměřil bych se na postupné investování do velkých amerických indexů, tam z dlouhodobějšího pohledu se dá dosahovat vyššího zhodnocení i bez státní podpory. Ale samozřejmě to přináší i vyšší rizika. Zvláště z krátkodobého pohledu se člověk může dostat do ztráty, což u stavebního spoření nejde.

KAM DÁL: Svědectví z okupace Československa 1968: Na Klárově umírala studentka, tank přejel auta s řidičem. Rusové stříleli sami po sobě.