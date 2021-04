Viníky jsou proruští politici v čele se Zemanem, říká Stanjura. Politolog Pehe volá po odvolání prezidenta

V reakci na zjištění tajných služeb premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček oznámili vyhoštění osmnácti ruských diplomatů. „Vyhoštění i ostrá reakce jsou na místě. Slova o tom, že nás Rusko považuje za nepřítele, nebyla přehnaná. Nevidí v nás sobě rovné, nevidí v nás partnery. Sebevědomý národ se nebude ponižovat, sebevědomý národ nebude prosit o vakcíny, sebevědomý národ přestane lavírovat a najde si na světě svoje místo,“ má jasno předseda STAN Vít Rakušan.

Ujišťujeme veřejnost, že v souvislosti s právě zveřejněnými informacemi není důvod k realizaci zvýšených bezpečnostních opatření na území ČR. Monitorujeme situaci vlastními operativními prostředky s využitím kanálů mezinárodní policejní spolupráce vč. sledování otevřených zdrojů. — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Politická odpovědnost je jasná

Podobně to vidí například i poslankyně za ODS Jana Černochová. „Zapojení ruských špionů do výbuchu ve Vrběticích je zcela bezprecedentní narušení suverenity a bezpečnosti ČR. Při této události zemřeli naši občané, další stovky byly v ohrožení a musely být evakuovány, byla spáchána ohromná majetková škoda. Co nejrychleji svolám Výbor pro obranu,“ říká jeho předsedkyně.

Její spolustraník Zbyněk Stanjura už našel viníky: „Teroristický čin Ruska v České republice. Politickou odpovědnost mají všichni čestí proruští politici v čele s prezidentem Milošem Zemanem.“

Okamžitě svolat summit EU

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si myslí, že premiér by měl urychleně žádat o svolání summitu Evropské unie. „Měl by jednat o společném postupu, jak to učinila Theresa Mayová po otravě Sergeje Skripala. Na našem území byli zabiti dva čeští občané a stovky jich musely být evakuovány. To není jen o naší ruské páté koloně, ale i té evropské.“

Politolog Jiří Pehe by volil radikální řešení, pokud jde o prezidenta. „Parlament by měl Zemana odvolat z funkce, protože vůbec není záruka, zda i v této situaci kope za Česko nebo Rusko.“

