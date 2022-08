Životní úroveň Čechů se ještě sníží, přiznal poradce premiéra Fialy. Štěpán Křeček odhadl, na čem budou lidé šetřit, a pivo to nebude

Podle dat Českého statistického úřadu jsme svědky nejvyššího poklesu životní úrovně obyvatel České republiky od roku 1993. Může za to vysoká inflace (v červenci podle ČSÚ činila 17,2 procent) a relativně nízký růst mezd (průměrná mzda u nás v 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně o 7,2 procenta na 37 929 Kč). Jenže ve chvíli, kdy započítáme inflaci, zjistíme, že měsíční výdělek v porovnání se stejným obdobím loňského roku průměrně klesl o 3,6 procenta.

Pokles životní úrovně tak pravděpodobně zasáhne většinu Čechů. Vyhne se zřejmě pouze nejbohatším. Jak další vývoj vidí hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček, který je zároveň poradcem premiéra Petra Fialy?

Co nás čeká v nejbližší době, na co se mají občané České republiky připravit?

V závěru letošního roku nás čeká dokonalá bouře. Pokračující válka na Ukrajině v kombinaci s vysokou inflací a nedostatkem energetických komodit může být doprovázena další vlnou pandemie. Toto extrémní prostředí sníží životní úroveň mnohých Čechů. Bohužel žijeme v době, která je plná přelomových změn, takže se těžko odhaduje, co přinese budoucnost.

Budeme žít někdy jako dřív, tedy před válkou na Ukrajině a před pandemií koronaviru?

Žádná krize zatím nebyla taková, že bychom si s ní neporadili. Takže myslím, že je jen otázkou času, než současné krizové období překonáme a vrátíme se do situace, kdy bude postupně narůstat životní úroveň lidí.

Souvisí chudoba či snižování životní úrovně se zdravím lidí?

Na toto téma vznikla řada zahraničních výzkumů. V zásadě všechny dochází k závěru, že bohatí lidé mají větší šanci dožít se nadprůměrného věku než chudí lidé.

Jak je na tom Česká republika?

U nás výrazně vzrostla délka dožití po pádu komunismu. To bylo způsobeno mnoha faktory. Jedním z nich mohla být i skutečnost, že Češi v průměru výrazně zbohatli. V této logice by se tedy současné ekonomické problémy mohly negativně podepsat i na našem zdraví.

Lidé si zvykli natahovat ruku ke státu a říkat "dej". Co třeba začít nejprve u sebe, omezit pití alkoholu, kouření a další neřesti?

Kdyby lidé na vysokou inflaci reagovali tím, že omezí kouření či pití alkoholu, tak by zhoršující se ekonomická situace nemusela mít zásadně negativní vliv na naše zdraví. Nejsem však lékař, abych to mohl přesně posoudit, a předpokládám, že situace se bude lišit na individuální úrovni jednotlivých lidí. Nicméně jako ekonom vím, že nežijeme v ideálním světě a takovéto změny v chování nelze předpokládat.

Podle vás se tedy budou lidé omezovat spíš jinde?

Závislost na alkoholu či tabáku se těžko překonává, takže lidé spíše budou šetřit na ovoci a zelenině. Méně peněz v rodinách proto pravděpodobně zhorší zdravotní situaci v naší společnosti.

KAM DÁL: Startují žádosti o příspěvek 5 000 korun na dítě. Kde najdete formulář? Češi řekli, na co peníze použijí.