Jak naučit psa na vodítko? Už se vám nebude plést pod nohy, ani tahat

Celá řada lidí doufá v to, že se jejich pes naučí chodit na vodítku bez jakéhokoliv tréningu, to je ale chyba. Učený člověk z nebe nespadl a to samé lze říci i o psech. Ačkoliv mají spoustu vrozených instinktů a vzorců chování, chození na vodítku mezi ně rozhodně nepatří. Naštěstí je ale poměrně jednoduché to vašeho domácího mazlíčka naučit.